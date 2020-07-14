Популярна українська телеведуча Даша Трегубова, яка вела проєкт «Х-фактор», вразила чуттєвим виконанням віршу

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.

«Скучили? Сьогодні крутий вірш Юрка Іздрика Be like bee», — коротко говориться в повідомленні.

Звернемо увагу, що на опублікованих кадрах Трегубова позує у вбранні з відвертим декольте, зворушливо читаючи вірш. Це справило неймовірне враження на її шанувальників.

View this post on Instagram

Скучили? Сьогодні #дашачитає #дашачитает крутезний вірш Юрка Іздрика Be like bee Мені здається, чи у проекта дійсно новий етап з режисером @juliamozgova (прекрасною дружиною незмінного донедавна режисера проекту @sereja.osokin)?))) оператор @maks_muzych💪 організація @olgabekh🌺 #вірші #поезія #україна #стихи #поэзия #poetry #ukraine #videooftheday #читаюстихи

Популярні новини зараз

ПриватБанк попередив українців, вводяться нові правила оплати: "На касі більше не потрібно..."

Зовнішність маленького сина Собчак не дає нікому спокою: "Симбіоз Віторгана та..."

"25 тисяч гривень за рік": ПФУ розкрив нові правила виходу на пенсію, що робити зі стажем

Погода різко зіпсується, спека і дощі зі шквалами розірвуть Україну: які області зачепить
Показати ще

A post shared by Даша Трегубова (@dasha.tregubova) on

Надихає!», «Чимось схожа на мою улюблену Скарлетт Йоханссон», «досконала Даша», «гарний вірш», «Спасибі, дуже натхненно! Бережіть свій талант», «чудово», «дуже круто», «Як же гарно ви читаєте вірші», — пишуть вони.

Українська телезірка, ведуча проєкту «Х-фактор» Дарина Трегубова полонила шанувальників чуттєвим виконанням вірші про жінку.

На своїй сторінці в соціальній мережі Instagram знаменита блондинка прочитала вірш сучасного українського поета Сергія Локшина (Седріка)  «У мене була жінка».

Перед глядачами на чорно-білому відео Даша постала неймовірно відкритою і крихкою. Вона з почуттям прочитала рядки знаменитого твору, в черговий раз продемонструвавши талант і вміння зачарувати публіку своєю майстерністю. 

Нагадаємо, що Даша Трегубова блиснула ідеальними формами на зйомках: «Які кокоси…».

Як повідомляла Politeka, Даша Трегубова без білизни влаштувала гарячу фотосесію в ліжку: пікантні кадри.

Також Politeka писала, що Даша Трегубова в мереживному боді виставила напоказ розкішне тіло: «До чого ж гарна!»