Від цього мурашки по шкірі

Популярна українська телеведуча Даша Трегубова, яка вела проєкт «Х-фактор», вразила чуттєвим виконанням віршу

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.

«Скучили? Сьогодні крутий вірш Юрка Іздрика Be like bee», — коротко говориться в повідомленні.

Звернемо увагу, що на опублікованих кадрах Трегубова позує у вбранні з відвертим декольте, зворушливо читаючи вірш. Це справило неймовірне враження на її шанувальників.

Надихає!», «Чимось схожа на мою улюблену Скарлетт Йоханссон», «досконала Даша», «гарний вірш», «Спасибі, дуже натхненно! Бережіть свій талант», «чудово», «дуже круто», «Як же гарно ви читаєте вірші», — пишуть вони.

Українська телезірка, ведуча проєкту «Х-фактор» Дарина Трегубова полонила шанувальників чуттєвим виконанням вірші про жінку.

На своїй сторінці в соціальній мережі Instagram знаменита блондинка прочитала вірш сучасного українського поета Сергія Локшина (Седріка) «У мене була жінка».

Перед глядачами на чорно-білому відео Даша постала неймовірно відкритою і крихкою. Вона з почуттям прочитала рядки знаменитого твору, в черговий раз продемонструвавши талант і вміння зачарувати публіку своєю майстерністю.

Нагадаємо, що Даша Трегубова блиснула ідеальними формами на зйомках: «Які кокоси…».

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