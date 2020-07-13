Украинская певица Тина Кароль восхитила сеть образом вместе с Катериной Осадчей

Знаменитость уже давно славится своим чувством стиля, любит принимать участие в съемках в самых разных образах и каждое ее публичное появление будоражит поклонников все сильнее. В последние недели Тина была занята разработкой нового альбома, записью песен и съемками в продолжении украинского сериала.

В этот раз Тина в стильном палтье появилась вместе с Екатериной Осадчей перед объективом с солнечной улыбкой. На фан-аккаунте "ФанТина" также сообщается, что телеканал "1+1" празднует юбилей, поэтому поводу звезды поделились яркими кадрами в стильных образах.

«Канал «1 + 1» празднует юбилей - 25 лет в эфире! Светский репортаж из-за кулис праздничных съемок - уже сегодня,» - сообщается на странице.

Фанаты, ожидаемо, равнодушны не остались. Звезды, позирующие без белья, выглядели и правда потрясающе стильно:

«Тина клёвая», «Красотки !!!! ❤️❤️❤️🌹🌹🌹🌹», «Красапетки❤️», «Моя красивая ♥ ️», «Как летит время!», «Красавицы! 👌», «Я тоже хочу фото с Тиной😍😍😍👍», «Красотки, это правда гаряче🔥🔥🔥🔥🔥», «Какие красотки!», «Девочки, ВЫ СУПЕР !!!!!!! 👍👍👍🌹🌹🌹», = написали пользователи.

Напомним, несколько дней назад Кароль получила большую награду от Президента. Владимир Зеленский вручил артистке орден княгини Ольги, который получают женщины за выдающиеся заслуги в государственной, производственной, общественной, научной, образовательной, культурной, благотворительной и других сферах общественной деятельности, а также воспитании детей в семье.

Отметим, что на встречу к главе государства певица также пришла вся «в черном». Но юбка была длиннее, а верх закрывал стильный пиджак. Интересно, как бы отреагировал Гарант, если бы артистка решила появиться перед ним в таком виде, как на фото.

Напомним, что смелая Кароль показала лучшие ракурсы в тесном платье с разрезами: "Как конфетка в обертке".

Как сообщала Politeka, Тина Кароль соблазнительно задрала ножку, прикрывшись белыми цветами: "Пора снова с Баланом...".

Также Politeka писала, что соблазнительная Тина Кароль похвасталась своими бутонами: "Слаще меда".