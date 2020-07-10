В 2020 году резко сократилось количество переводов от украинских заробитчан

Как передает Politeka.net, такие данные обнародовали в Нацбанке Украины. Согласно последним подсчетам, в этом году объем денежных переводов, присланных из других стран, сократился на 200 млн долларов. Резкое падение количества переводов стало фиксироваться сразу после начала карантина.

Известно, что за первые пять месяцев 2020 года украинские заробитчане прислали в Украину 4,54 млрд долларов, из которых около 1,83 млрд долларов было прислано по неформальным каналам.

Отмечается, что в годовом измерении количество денежных переводов в 2020 году уже упало почти на 21%.

Напомним, что после введения карантина тысячи украинских заробитчан вынуждены были вернуться домой. Многие из них так и не смогли вернуться на работу за границей. Например, известно, что из Польши домой вернулись примерно 12% украинских заробитчан. При этом невозможно отследить, сколько сезонных работников вернулось в Украину.

Согласно прогнозам Польской федерации предпринимателей, объемы переводов из Польши упадут примерно на 30%, в результате чего Украина не дополучит примерно 4 млрд долларов. Как известно, Польша принимает около 2 млн украинских заробитчан в год. В этой стране на данный момент трудится больше всего украинских граждан.

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