В стране стремительно растет доля безналичных расчетов, хотя банковский счет есть только у двух из трех украинцев

Процент безналичных операций с картами по итогам мая 2020 года составил 55,5 по объему, а по количеству платежей - еще выше - 87 из денежных 100 операций с картами в мае осуществлялись по безналичному расчету. Такие данные приводит пресс-служба Национального банка Украины.

"Во время карантина безналичные платежи доказали свою безопасность и удобство. Поэтому выбор украинцев в пользу кэшлесс очевиден", - отметили в НБУ.

Напомним, в первом квартале 2020 года количество безналичных операций составило 1,18 млрд шт. (85,4% всех операций), а сумма – 503 млрд грн, или 54,6% от суммы всех операций с карточками (в прошлом году, по итогам первого квартала, показатель составлял 49,7%).

Ранее мы сообщали, по информации НБУ, согласно последним подсчетам, в этом году объем денежных переводов, присланных из других стран, сократился на 200 млн долларов. Резкое падение количества переводов стало фиксироваться сразу после начала карантина, что неудивительно.

Так, за первые пять месяцев текущего года украинские заробитчане прислали в домой 4,54 млрд долларов, из которых около 1,83 млрд долларов было передано по неформальным каналам.

Отмечается, что в годовом измерении количество денежных переводов в 2020 году уже упало почти на 21%.

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