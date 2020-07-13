Курс валют в Украине 13 июля покажет настоящее отношение доллара к гривне, который сорвется с цепи и начнет набирать вес
Об этом сообщает Politeka.
Так, стодолларовая купюра начнет неделю с уже + 1,7 гривны. Предполагается, что сегодня «вечнозеленый» и дальше будет набирать обороты.
А вот евро наоборот, скинет лишнее. Торги откроются, и уже со старта гривна отберет 13,71 гривну.
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Курс валют на понедельник от НБУ:
- 100 долларов — 2695,05 грн
- 100 евро — 3039,88 грн
Российский рубль же и дальше будет обесцениваться: 3,8167 грн за десять российских рублей.
Как сообщалось ранее, курс доллара в Украине кардинально изменится на следующей недели.
С 13 июля в течение недели курс доллара в Украине будет постепенно меняться и снизится. Так, наличный доллар в банках будет стоить около 27 гривен.
Об этом рассказал аналитик Вадим Иосуб.
По прогнозу эксперта, курс доллара на межбанке может торговаться через неделю около 26,9 гривни, а наличный доллар в банках - около 26,8/27,0 грн.
Как отметил аналитик, за минувшую неделю курс доллара к гривне снизился на всех сегментах валютного рынка на 0,2-0,9%:
курс доллара НБУ снизился с 27,18 до 26,93 гривни (-0,9%);
Напомним, курс доллара удивит перед выходными, свежий прогноз от НБУ: что ждет гривну
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