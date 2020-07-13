Курс валют в Украине 13 июля покажет настоящее отношение доллара к гривне, который сорвется с цепи и начнет набирать вес

Об этом сообщает Politeka.

Так, стодолларовая купюра начнет неделю с уже + 1,7 гривны. Предполагается, что сегодня «вечнозеленый» и дальше будет набирать обороты.

А вот евро наоборот, скинет лишнее. Торги откроются, и уже со старта гривна отберет 13,71 гривну.

Курс валют на понедельник от НБУ:

100 долларов — 2695,05 грн

100 евро — 3039,88 грн

Российский рубль же и дальше будет обесцениваться: 3,8167 грн за десять российских рублей.

Как сообщалось ранее, курс доллара в Украине кардинально изменится на следующей недели.

С 13 июля в течение недели курс доллара в Украине будет постепенно меняться и снизится. Так, наличный доллар в банках будет стоить около 27 гривен.

Об этом рассказал аналитик Вадим Иосуб.

По прогнозу эксперта, курс доллара на межбанке может торговаться через неделю около 26,9 гривни, а наличный доллар в банках - около 26,8/27,0 грн.

Как отметил аналитик, за минувшую неделю курс доллара к гривне снизился на всех сегментах валютного рынка на 0,2-0,9%:

курс доллара НБУ снизился с 27,18 до 26,93 гривни (-0,9%);

Напомним, курс доллара удивит перед выходными, свежий прогноз от НБУ: что ждет гривну

Как сообщала Politeka, кризис не пощадил Украину, всплыли печальные цифры: что будет с долларом

Также Politeka писала, что Зеленский списал проблемы с экономикой на високосный год: "Мне кажется, все понимают..."