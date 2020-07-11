Модель Маргарита Паша, яка володіє титулом «Міс Україна 2019», застигла в спокусливій позі заради гарячих кадрів в новій фотосесії

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.

«Деякі жінки женуться за чоловіками, а деякі — за мріями. Якщо ти на роздоріжжі, пам'ятай: твоя кар'єра не прокинеться одного ранку, щоб сказати, що більше тебе не любить. У 25 років, я з упевненістю можу сказати: «Немає нічого постійного, все може змінитися в будь-яку секунду. У 21-му столітті, все настільки мінливе, ненадійно...завжди намагайтеся розраховувати тільки на себе», — йдеться в повідомленні.

Уточнимо, що на знімках Паша позує в облягаючих темно-синіх штанях і чорному топі, який максимально підкреслює її фігуру. Сама модель в якийсь момент застигла в спокусливій позі: спершу задерла ногу до непристойності, а потім розставила їх на камеру.

«Амазонка 21-го століття», «вогонь!», «яка ж ви красива. Сама грація. А очі – бомба», «красуня», «шикарно», «Маргоша, ти найбільш цілеспрямована людина!!! Я впевнена, що твоя мамуся пишається тобою і звичайно», — пишуть її шанувальники.

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