Появились уточнения относительного нового налога на земельные паи

Так, Финансовый комитет Верховной Рады решил снизить размер будущего налога, который придется платить даже льготникам.

После консультаций в профессиональных кругах и с депутатами Рады в законе предлагают снизить минимальную сумму налогов на гектар (НДФЛ, фиксированный налог, налог на прибыль, налог на землю, ЕСВ) для производителей и физических лиц. Снизить предлагается с 1400 гривен на гектар до чуть более 1200 гривен на гектар (показатель определяется как процент от нормативной оценки земли).

Если такая сумма налогов меньше установленной, разница доплачивается в местные бюджеты.

Кроме того, вводится переходный период для семейных ферм. Первые два года налоговая нагрузка для них будет нулевой с последующим постепенным ростом до 2025 года. Так решили разобраться с одной из основных проблем законопроекта – проблему единоличников.

Отметим, ко второму чтению нардепы собирается внести еще некоторые правки в закопроект.

В частности озвучивалась необходимость доработки системы нормативно-денежной оценки земель, которая является базой для налогообложения, чтобы она была более справедливой.

Отметим, комитет ВР по вопросам антикоррупционной политики не видит рисков коррупции в законопроекте №3131, который предлагает новый налог для малых фермеров.

В тоже время экономисты другого мнения. Они уверены, что результатом действия законопроекта станет вытеснение мелких фермеров с их земли крупными агрокомпаниями. Эксперты прогнозируют, что селян заставят избавляться земли, содержать которую многим станет невыгодно.

Ранее сообщалось, что проект закона № 3131предусматривает введение минимального налога на землю сельскохозяйственного назначения, который гражданам придется выплачивать с каждого гектара. Законопроект обяжет платить даже тех украинцев, которые пока имеют законные льготы, например, пенсионеров и ветеранов. Изначально авторы оценили его в 5% от оценочной стоимости участка, что в среднем составляет около 1 400 гривен. Стоит отметить, это почти вся минимальная пенсия, которая с 1 июля повысилась до 1712 гривен.

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