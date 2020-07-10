В Службе занятости обратили внимание на то, что некоторые безработные злоупотребляют своим статусом

Как передает Politeka.net, об этом сообщили на официальном сайте Правительственного портала. В Госслужбе занятости напомнили украинцам, что необходимо добросовестно использовать свои права и обязанности. Если человек зарегистрировался в службе как официальный безработный, он не может получать незаконный доход.

Отмечается, что некоторые украинцы получают статус безработного, при этом продолжая работать и получать доход. В Службе считают, что такая ситуация вредит, прежде всего, самим безработным.

В Службе напомнили, что зарегистрированные украинцы должны сообщать им о трудоустройстве, заключении договора о выполнении работ или услуг, открытии собственного дела.

Если же люди будут злоупотреблять статусом им грозит не только сокращение продолжительности выплат, но также взыскание денег и уголовная ответственность.

Ранее мы писали, что безработица в Украине бьет рекорды. Согласно данным Госстата, в I квартале безработица составила 8,6% от трудоспособного населения. За первые две недели карантина в Службе занятости зарегистрировалось около 500-700 тысяч украинцев. В апреле количество безработных выросло еще на 500-600 тысяч человек.

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