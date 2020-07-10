Українцям збираються виплачувати компенсацію вартості "Пакунків малюка" на дітей, які народилися в 2020 році, але не отримали бебі-бокс

Про це повідомила прес-служба Міністерства соціальної політики України.

"30 червня 2020 року за результатами розгляду скарг учасників закупівлі Антимонопольний комітет України ухвалив рішення відмінити процедуру закупівлі одноразової натуральної допомоги "Пакунок малюка", – йдеться у повідомленні.

Тому у міністерстві розробили проект урядового рішення, яке передбачає виплату грошової компенсації. Сума цієї компенсації складе близько 5 тисяч гривень.

Нагадаємо, проблеми з видачею бебі-боксів виникли ще в квітні. В управлінні соцзахисту обіцяли, що ті, хто не отримав «пакет малюка», зможуть подати заяву протягом 60 днів після народження дитини, ось тільки поки карантин був, заяви та документи не приймали, лише консультували онлайн, тому вже утворилися черги.

Без обіцяних бебі-боксів залишилися в Запорізькій, Тернопільській, Закорпатской, Вінницькій і Дніпропетровській областях.

Куди сумніше ситуація в Донецькій області. Свого бебі-боксу не дочекалися понад 14 тисяч жінок та їхніх немовлят, адже там проект поки так і не стартував – з 2018 року.

За даними Мінсоцполітики, ще у 7 областях бокси закінчаться протягом одного місяця.

Багато хто думали, що затримки пов'язані з карантином, але у Тернопільській міськраді пояснили, що проект був пілотним і в цьому році закінчився. Раніше бокси купувалися Управлінням ООН з обслуговування проектів (UNOPS. – Ред.), але зараз влада вирішила, що пакет будуть закуповувати централізовано на всю країну, а потім розподіляти по регіонах, розвозити і роздавати.

У відомстві батькам радять не чекати бокс раніше середини липня.

Зазначимо, чиновники з Кабміну дали старт тендеру через систему ProZorro підлеглих ще в березні, виділивши на проект 1,23 млрд гривень. Закупити потрібно було 331 тисячу боксів.

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