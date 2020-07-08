У актриси на першому місці завжди були діти

Голлівудська зірка Анджеліна Джолі відверто розповіла про причини розлучення з актором Бредом Піттом

Знаменитість дала інтерв'ю британському Vogue. Відповідаючи на запитання, як їй вдалося створити здорову психологічну обстановку вдома для дітей після розлучення з їх батьком, Анджеліна відповіла:

"Я вирішила розлучитися заради благополуччя моєї сім'ї. Це було правильним рішенням. Я продовжую фокусуватися на їх благополуччя. Деякі скористалися моїм мовчанням на цю тему, в результаті чого діти побачили багато брехні про себе в ЗМІ, але я постійно нагадую їм важливо лише, що вони самі знають правду про себе і мають власну думку. Насправді, кожен із них дуже хоробрий і дуже сильний".

Джолі також розговорилася, коментуючи усиновлення дітей. Актриса зізналася, що не думала ставати багатодітною матір'ю, але опинившись у Камбоджі на зйомках "Лари Крофт" різко відчула свій обов'язок. У 2002 році зірка усиновила першого сина Меддокса.

"Моїм прийомним дітям я не можу розповісти про вагітність, але можу поділитися з ними масою деталей про ту подорож, яку я зробила, щоб знайти їх, і про те, що я відчула, коли вперше подивилася кожному з них в очі", - поділилася Джолі.

Нагадаємо, Анджеліна і Бред почали зустрічатися в 2005 році, але одружилися тільки в 2014. Вже через пару років Джолі подала на розлучення. Цьому рішенню передував неприємний скандал на борту приватного літака, коли сімейство летіло з Ніцци в Лос-Анджелес. Пітт сильно напився і різко відреагував на обурення Джолі. У сварку батьків втрутився Меддокс. Бред двольно грубо відповів хлопцеві, а по прильоту навіть справив нужду прямо на злітно-посадковій смузі, відмовившись протверезіти.

Актриса з дітьми сіли під зустрічають їх автомобілі і заблокували двері. Вони поїхали в невідомому напрямку, а Бред відправився додому на самоті. отримавши на наступний день від дружини документи на розлучення.

Раніше ми розповідали, Джолі з'явилася на публіці разом з 12-річною донькою Вів'єн, яка все більше і більше розквітає.

"Ну, нарешті! Подивіться на королеву. Мені подобається, що вона з макіяжем. Виглядає так красиво і безпечно в масці! 🥺😌💕", - йдеться у підписі під фото.

І мама, і дівчинка з'явилися в захисних масках і рукавичках. Джолі, як завжди, стримано елегантна, а донька в сірій футболці та джинсах.

"Як красиво виглядає Енджі з донькою, ми повинні звикати носити маски і рукавички для здоров'я кожного", - написав один з коментаторів.

Нагадаємо, що Джолі на межі, зірка розкрила справжню причину розлучення з Піттом: "Випивав і...".

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