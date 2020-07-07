Нардепы готовят украинцам новый налог, а эксперты бьют тревогу и предупреждают о катастрофических последствиях

Так, "Слуга народа" и группа "Довіра" предлагают ввести налог на земельные паи для рядовых владельцев земли, независимо от полученного дохода. Такие нововведения предусмотрены проектом закона № 3131, который уже одобрил налоговый комитет ВР, и рекомендовал принятие документа за основу.

В случае принятия проекта № 3131 фермеров заставят с каждого гектара ежегодно платить в местные бюджеты около 1,5 тыс. грн - это 5% от нормативной оценки земли, по расчетам авторов законопроекта - независимо от дохода. Для рядового единоличнику с его четырьмя гектарами это будет означать 6 тыс. грн.

Авторы законопроекта считают, что налог помешает спекуляции на рынке земли. Поскольку ее будет невыгодно содержать, ничего не выращивая.

Большой бизнес поддерживает инициативу нардепов. А вот у экономистов другое мнение по этому поводу. Они уверены, что результатом действия законопроекта станет вытеснение мелких фермеров с их земли крупными агрокомпаниями.

«Таким образом будут просто "отжимать" землю у единоличников"», - передает DW слова экономиста Киевской школы экономики Олега Нивьевского. Он прогнозирует, что селян заставят избавляться земли, содержать которую многим станет невыгодно.

Резко выступил против данного законопроекта и соучредитель Украинского института будущего Юрий Романенко.

«Смотрите, у тварей такая же логика , как и в случае с ФОПами. Под видом, что все должны платить налоги, создают условия для тотального передела рынка. Сначала приняли закон о продаже земли и кричали: «да никто у вас землю забирать не будет, все будет хорошо». Второй шаг - вводим налоги, чтобы вся мелочь продала землю крупным баронам, как фопам ввели РРО, что пролоббировалм крупные сети через мсье Гетьманцева. Дальше скупаем землю за бесценок, чтоб «мелочь» не выделывалась. А потом будет третий шаг - снижение или воообще снятие этого же налога под видом «спасения производителя» после того, как земля будет сконцентрирована в руках нескольких сот человек. Вуаля. Точно такая же логика в законе о медиа», - написал он на своей странице в Facebook.

Отметим, такое мнение разделяют и простые украинцы.

«Новая Рада, как и все предшествующие будет представлять интересы олигархов! Пока олигархи живы и распоряжаются Украиной», «Лохи должны платить! Даешь налог на воздух!», «Ну так хотели возможность продавать свою землю, что уж теперь. Сначала налог на землю, потом при продаже земли тоже налог исходя из коммерческой стоимости. Вот и кончилась ваша земелька. В результате ни земли - ни денег. Закон по-украински. Привыкайте. Точно также в свое время и с предприятиями было. Доводили до банкротства и скупали за бесценок. А как иначе. Хотели рынок земли – получите», - пишут в сети.

Напомним, что дополнительные выплаты одобрены, в Кабмине уточнили, кому ждать денег: "Более 45 миллиардов...".

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