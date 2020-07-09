Нардепы решили заставить всех украинцев, включая пенсионеров, платить большой налог на землю

Как стало известно Politeka.net, такой законопроект в Верховной Раде зарегистрировали члены "Слуги народа", передает издание "Обозреватель".

Инициатива предусматривает введение минимального налога на землю сельскохозяйственного назначения, который гражданам придется выплачивать с каждого гектара. Законопроект обяжет платить даже тех украинцев, которые пока имеют законные льготы, например, пенсионеров и ветеранов. Авторы оценили его в 5% от оценочной стоимости участка, что в среднем составляет около 1 400 гривен. Стоит отметить, это почти вся минимальная пенсия, которая с 1 июля повысилась до 1712 гривен.

Один из инициаторов, депутат Марьян Заблоцкий, считает, что пенсионеры все равно не пользуются земельными участками площадью в гектар и больше, а нелегально сдают их в аренду. По его словам, из-за этого бюджет теряет большие деньги.

"Попробуйте сами обработать хотя бы грядку. А потом представьте несколько гектаров. Невозможно это сделать", - предполагает народный избранник. - "Есть арендатор, который официально не оформляет аренду и не платит налоги в бюджет села. Не существует пенсионера, который бы самостоятельно обрабатывал несколько гектаров. Это физически невозможно".

Напомним, что дополнительные выплаты одобрены, в Кабмине уточнили, кому ждать денег: "Более 45 миллиардов...".

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