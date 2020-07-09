Многие звезды шоу-бизнеса признаются, что ничего не достигли бы без самого главного человека в жизни — мамы.

Рoliteka.net собрала яркие фото знаменитостей и их красавиц-матерей.

Мама Насти Каменских и теща Потапа — тоже певица. Раньше Лидия Петровна выступала в составе хора имени Веревки. В прошлом году Каменских-старшая вернулась к музыке и записала песню "Подруга" в дуэте с Аллой Кудлай.



Меме Веры Брежневой Тамаре Галушке, чтобы содержать семью и воспитать четверых дочек, приходилось работать уборщицей. Женщина всегда верила в своих девчонок, и ее надежды более чем оправдались.

Мать популярной телеведущей и звезды шоу "Орел и решка" Регины Тодоренко сейчас часто помогает дочери и ее мужу Владу Топалову в воспитании внука. А Регина называет маму "самой лучшей женщиной в мире".

Другая звезда шоу "Орел и решка", популярная блогер Настя Ивлеева тоже хранит теплые взаимоотношения с мамой. Наталья никогда не запрещала дочери искать свой собственный путь и всегда ее поддерживала.

Наташа Королева и ее мама Людмила Порывай запомнились многим своими безумными выходками на различных мероприятиях. Певица с мамой также вели совместное кулинарное шоу на Первом канале.

Отец Ирины Шейк рано скончался от болезни легких, поэтому маме будущей модели приходилось работать на нескольких работах, чтобы обеспечить семью. После рождения внучки Ольга Шайхисламова переехала к дочери в Нью-Йорк и помогает воспитывать малышку.

Напомним, Тодоренко решила вновь заняться любимым делом, Ивлеевой пора переживать.

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