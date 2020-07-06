Украинские и зарубежные звезды часто демонстрируют свою формы без белья

Красотки не стесняются своих тел и неоднократно снимались топлес, засветив самые горячие места, без каких-либо стеснений, пишет Politeka.net.

Мексиканская модель журнала "Playboy" Кассандра Сьенега никогда не стесняется фото в откровенных купальниках и даже топлес. Красотка гордится пышным бюстом и с готовностью его показывает в Инстаграм.

Российская актриса Кристина Асмус и вовсе снялась голой. Звезда приняла решение показать свое тело во время съемок в ванной для скандального фильма "Текст". Звезда сама написала об этом в сети.

А вот другое фото - стоп-кадр указанной картины.

Анна Седокова хвастается совершенными формами в любых нарядах и стесняется фотографий топлес. Красотка сверкнула пышным бюстом прикрыв его руками.

Бывшая "виагринка", жена продюсера Константина Меладзе неоднократно появлялась на смелых фото без белья. В этот раз красотка решила не надевать лифчик и прикрылась ногами в колготках. Фото вышло очень горячим.

Эмили Ратаковски раздевается без всяких комплексов. Красотка покорила совершенными формами в одних плавках.

Напомним, недавно Кристина Асмус объявила о разводе с артистом Гариком Харламовым.

Так, по словам промоутера Натальи Субботиной, у Харламова в последнее время были проблемы с алкоголем. Женщина напомнила, что Асмус начала встречаться с комиком, когда он был на пике славы, а потом у нее на многое открылись глаза.

Ранее сообщалось, что Анна Седокова показала, как провела день рождения Яниса Тиммы, с которым теперь состоит в отношениях.

«Сегодня будет отличный вечер . В тихом ресторанчике . Только ты и я ... #justatwoofus ❤️», - написала Анна.

Напомним, Седокова опозорилась вместе с любовником прямо на съемках

А еще Politeka писала, что Седокова сверкнула похудевшей фигурой после диеты

Также Politeka сообщала, что Седокову лишили возможности увидеть собственную дочь, причина поражает