Розкрито подробиці роману між Ані Лорак і колишнім чоловіком співачки TAYANNA

У ЗМІ давно ходять чутки про роман Ані Лорак і Єгора Гліба, який є колишнім чоловіком і саунд-продюсером співачки TAYANNA. Поки пара офіційно свої відносини не підтверджувала, проте замість них це вирішила зробити колишня дружина нового коханого Ані Лорак.

В інтерв'ю "Світського життя" для Каті Осадчої вона розповіла все, що знає про роман Ані Лорак і Єгора Гліба.

Вона зізналася, що знає не тільки про стосунки Єгора Гліба і Ані Лорак, але навіть про їх спільне проживання.

"Він не крутив, він крутить роман і далі. Вони живуть разом. Я все знаю. Він спілкується з сином. Син до нього телефонує, правда, рідко, тому що він відвик від нього. Але коли він у Київ приїжджає, ми бачимося. Можемо разом пообідати, повечеряти, це не є табу", – заявила артистка.

Також артистка розповіла про ставлення їх спільного сина до нової сім'ї тата. TAYANNA зізналася, що син давно знає про роман з Ані Лорак і навіть був запрошений на знайомство з новою сім'єю його батька.

"Я відпускала його, казала: "Якщо хочеш, то їдь до батька. Тому що це його нова сім'я. І ти маєш повне право теж з ним перебувати, точно так само, як і ти зі мною". Але він не дуже горів бажанням кудись з батьком летіти, і мені син сам каже: "Мам, я ж з батьком бачуся дуже рідко, він мені не батько, а той, хто мене зробив". І він все це розуміє, каже: "Я хочу тебе берегти, хочу бути з тобою. А якщо я поїду – ти залишишся одна. Хто буде за тобою дивитися і охороняти?" – каже співачка.

Нагадаємо, що Лорак у короткому топі посвітила грудьми під носом у Лазарєва.

Як повідомляла Politeka, Лорак засвітила змарнілу фігуру в порожньому спортзалі.

Також Politeka писала, що Ані Лорак з волохатими ногами здивувала безглуздим нарядом на домашньому фото.