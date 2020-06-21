Скандальна українська співачка Ані Лорак похвалилася перед фанатами, що здобула перемогу на повторному голосуванні на Євробаченні 2008 року

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram зірки.

«Приємно отримувати такі новини з Європи! «В суботу, 20 червня, відбувся передостанній випуск #EurovisionAgain, в рамках якого був показаний гранд-фінал 2008 року. Всі учасники залишилися колишніми, однак глядачі проголосували за нового переможця – "Shady Lady" Ані Лорак…», - йдеться в повідомленні.

Уточнимо, що після цього Лорак подякувала всю свою «dream team». На опублікованих кадрах вона виконує запальний танець в оточенні чоловіків в мінісукні.

«Вау, запальничка», «красуня», «Ви ще сумнівалися, чи Ані? Бомба», «мій улюблений перфоманс на Євробаченні», «Умничка!», - пишуть вони.

Звернемо увагу, що тоді наставником української зірки був скандальний російський виконавець Філіп Кіркоров. А лайк під знімком поставив навіть Сергій Лазарєв.

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Як відомо, Кароліна довгий час була на карантині, скасувала всі зустрічі й проєкти. Після його ослаблення зірка почала надолужувати згаяне - провела кілька зустрічей з друзями, влаштувала пишне свято дочки і багато іншого. Цього разу співачка засвітилася на вечірці в незвичайному вигляді.

Так, на фан-акаунті співачки з'явилися фото і відео, зроблені на відпочинку зірки " з Філіпом Кіркоровим, колегами та іншими зірками. При цьому багатьох фанатів вкрай спантеличив вид знаменитості, зовсім несхожий на те, що вони бачили раніше.

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