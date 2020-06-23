Відома молода співачка TAYANNA вміє дивувати публіку не тільки музичними новинками, але ще й своєю стрункою фігурою

Як відомо, колишня дружина нового бойфренда Ані Лорак активно веде свій профіль в Instagram, доглядає за собою, розповідає про життя і ділиться новими фото. Цього разу зірка блиснула стрункою фігурою у витонченій сукні з глибоким декольте. Спеціально для модного журналу артистка показала себе у всій красі.

Схоже, зірка свого скандального розлучення цілком оговталася і готова радувати публіку і далі. Незважаючи на те, що в мережі не вщухають плітки, що стосуються її екс-чоловіка Єгора Гліба, який закрутив роман з Ані Лорак, співачка почуває себе комфортно і продовжує розвивати кар'єру.

"Зустрічайте: TAYANNA вперше на обкладинці Viva!", - йдеться в повідомленні видання. При цьому на обкладинці видно заголовок "Закохана і вільна" з очевидним натяком на новий статус зірки. Тим не менше, користувачі мережі залишили досить багато їдких коментарів. «Ураааа, нарешті вийшов друкований номер!)) 😍❤️», «Кому вона цікава? 🤷‍♀️», «Якась замучена на фото. Артист без родзинки, не чіпляє. У групі вона була краще ніж соло.», «Вільна? Це ж скільки бабла треба відвалити, щоб потрапити на обкладинку! Самій з таким "талантом" не заробити», «❤️браво!», «Вона така страшненька, до плакати хочеться!!!», «А ту «чубок» на плюсах як зроблять, то все, що говорять, десь дівається», «🤪🤪🤪🤪 А з особою що?», - написали користувачі.

Відзначимо, не так давно Ані Лорак записала несподіваний дует зі співаком Михайлом Марвіном . Артисти виконали пісню про нещасне кохання "Йду". У створенні слів і музики брала участь Ані Лоракю

"Ми даруємо вам неймовірно красиву, душевну пісню про кохання разом з @misha_marvin і командою @90210.group. Нехай ця правдива історія зігріє ваші серця", - підписала зірка.

Цікаво те, що Міша Марвін є братом української співачки Тетяни Решетняк, більш відомо, як Tayanna. Остання була дружиною Єгора Гліба, з яким зараз зустрічається Ані Лорак. Тепер цікаво: "А де Гліб?" і що, можливо, пов'язує Ані Лорак з Мішею Марвіном крім творчості.

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