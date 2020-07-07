Популярная украинская певица Тина Кароль получила награду за заслуги
Звезда опубликовала в Инстаграм пост о том, что получила орден княгини Ольги III степени, пишет Politeka.net. Артистка подкрепила публикацию несколькими снимками.
Для важного мероприятия Кароль надела черное длинное платье и пиджак. На ножках артистки красовались босоножки.
Певица улыбалась, демонстрируя в камеру награду. В общем, красотка выглядела счастливо.
"Президент Украины @zelenskiy_official наградил Тину Кароль орденом княгини Ольги III степени. Этой наградой удостаивают женщин за выдающиеся заслуги в различных сферах общественной деятельности, включая культуру и благотворительность", - написано в посте.
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Всего за 20 минут пост собрал более 30 тысяч лайков и много комментариев.
"Вааау❤️ вы - пример для подражания! Хочется, чтобы от каждой женщины веяло уверенностью, как от вас!...", "Шикарная ❤️🌹", "Заслуженно !!! 👍🏽", "Самая красивая 😍😍😍", "Восхищаюсь", "Умничка, вы заслужили♥️", "Наша гордость🥺Ты заслужила эту награду как никто другой❤️❤️ЛУЧШАЯ🥺❤️❤️🔥🔥", "Тиночка ты наша гордость😍🔥", "Поздравляем!!!Солнышко, ты это заслужила❤️👼🏻", "Поздравляю, малышка 😍Ты заслужила❤️", "Класс 🌺Заслужила 👏😍", "Ну, как можно быть такой милой?!😍", "Заслуженно", "Гордость❤️", - написали пользователи сети.
Напомним, Тина Кароль опубликовала на своей странице в Инстаграм фото, на котором позировала одетой в белый тесный топ с глубоким декольте. Артистка склонила голову, поднеся руку к лицу. Кроме этого Тина соблазнительно приоткрыла ротик, что придало фото особой пикантности.
Напомним, что смелая Кароль показала лучшие ракурсы в тесном платье с разрезами: "Как конфетка в обертке".
Как сообщала Politeka, Тина Кароль соблазнительно задрала ножку, прикрывшись белыми цветами: "Пора снова с Баланом...".
Также Politeka писала, что соблазнительная Тина Кароль похвасталась своими бутонами: "Слаще меда".