Популярная украинская певица Тина Кароль получила награду за заслуги

Звезда опубликовала в Инстаграм пост о том, что получила орден княгини Ольги III степени, пишет Politeka.net. Артистка подкрепила публикацию несколькими снимками.

Для важного мероприятия Кароль надела черное длинное платье и пиджак. На ножках артистки красовались босоножки.

Певица улыбалась, демонстрируя в камеру награду. В общем, красотка выглядела счастливо.

"Президент Украины @zelenskiy_official наградил Тину Кароль орденом княгини Ольги III степени. Этой наградой удостаивают женщин за выдающиеся заслуги в различных сферах общественной деятельности, включая культуру и благотворительность", - написано в посте.

Всего за 20 минут пост собрал более 30 тысяч лайков и много комментариев.

"Вааау❤️ вы - пример для подражания! Хочется, чтобы от каждой женщины веяло уверенностью, как от вас!...", "Шикарная ❤️🌹", "Заслуженно !!! 👍🏽", "Самая красивая 😍😍😍", "Восхищаюсь", "Умничка, вы заслужили♥️", "Наша гордость🥺Ты заслужила эту награду как никто другой❤️❤️ЛУЧШАЯ🥺❤️❤️🔥🔥", "Тиночка ты наша гордость😍🔥", "Поздравляем!!!Солнышко, ты это заслужила❤️👼🏻", "Поздравляю, малышка 😍Ты заслужила❤️", "Класс 🌺Заслужила 👏😍", "Ну, как можно быть такой милой?!😍", "Заслуженно", "Гордость❤️", - написали пользователи сети.

Напомним, Тина Кароль опубликовала на своей странице в Инстаграм фото, на котором позировала одетой в белый тесный топ с глубоким декольте. Артистка склонила голову, поднеся руку к лицу. Кроме этого Тина соблазнительно приоткрыла ротик, что придало фото особой пикантности.

Напомним, что смелая Кароль показала лучшие ракурсы в тесном платье с разрезами: "Как конфетка в обертке".

Как сообщала Politeka, Тина Кароль соблазнительно задрала ножку, прикрывшись белыми цветами: "Пора снова с Баланом...".

Также Politeka писала, что соблазнительная Тина Кароль похвасталась своими бутонами: "Слаще меда".