Звезда "Моей прекрасной няни" Анастасия Заворотнюк хорошо себя чувствует после продолжительного лечения

Об этом пишет КП.

По информации журналистов, семье Анастасии Заворотнюк все лечение обошлось в 12 млн рублей.

«Говорят, фигурист продал квартиру в Ялте, чтобы оплачивать лечение, а на все вопросы о финансовой помощи неизменно отвечал: Ничего не нужно», — утверждают осведомленные инсайдеры.

Telegram-канал Sothebys Life, в свою очередь, сообщил, что после выписки Анастасия Заворотнюк перебралась в свой роскошный трехэтажный особняк, площадь которого составляет 900 кв.м.

Сообщается, что артистка вернулась в свой шикарный дом, чья стоимость превышает несколько миллионов долларов, еще несколько месяцев назад.

"За эту цену Заворотнюк и Чернышев получили 900 кв. м жилой площади с роскошным ремонтом. Внутри есть собственный спортзал и бассейн. Отдельно внимания заслуживает прилегающая территория. От других участков семья актрисы отгородилась забором с коваными элементами. Также диваны, стоящие на улице, и растения-ландшафтный дизайн, похоже, был тщательно продуман", – информирует Telegram-канал.

Ранее мы сообщали о том, что судебные приставы объявили охоту на родственников Завоторнюк. Известно, что звездная семья накопила долги, которые теперь требуют погасить.

Сообщается, что у матери Заворотнюк есть долг за квартиру в размере почти 46 тысяч рублей. Платежи за жилье перестали поступать именно в тот момент, когда появилась первая информация о тяжелой болезни "прекрасной няни".

Согласно решению суда, женщина в обязательном порядке обязана погасить задолженность. Такой вердикт фемида вынесла еще в 2018 году, но судебные приставы объявили охоту лишь сейчас.

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