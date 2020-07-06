Российская телеведущая Ксения Собчак поделилась совместным фото с молодым красавцем

Как сообщает Politeka.net, снимок она опубликовала на своей странице в Инстаграм. На фото Собчак при полном параде стоит рядом с обладателем титула «Мистер Вселенная» Сергеем Романовым. Ксения на фото выглядит замечательно, но Романов похож на настоящую голливудскую звезду.

Как стало известно из поста звезды, Романов займется самым ценным – ее здоровьем. Вместе со спортсменом они разработают график питания, тренировок и обследований.

«Во время пандемии я не убегала от спорта — скорее наоборот. Я активно занималась и работала над своей физической формой. И удивительно, что именно в это скудное на знакомства время я встретила Сергея Романова», - рассказала Собчак.

По словам телеведущей, красавчик-спортсмен испробует на ней различные программы по улучшению здоровья. Судя по всему, муж звезды, режиссер Константин Богомолов остался не у дел, ведь не присоединиться к жене в ее занятиях по улучшению тела. Вместо него с ней будет работать один из красивейших мужчин мира.

Отметим, что Сергей Романов известен не только как спортсмен и обладатель титула, он также занимается бизнесом, снимается в кино и выступает на различных чемпионатах.

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