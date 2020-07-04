Знаменита російська модель Анастасія Квітко, більш відома як російська Кардашьян, блиснула стильним бікіні на домашньому селфі

В цей раз відома молода модель показала, як позувала біля дзеркала в темно-синьому бікіні в смужку. При цьому дівчина, очевидно, вимазала маслом заради ефектного кадру, так як її шкіра і груди блищали у відображенні в дзеркалі, повідомляє Politeka.

Схоже, Настя позувала перед походом на пляж. Практично без макіяжу і з розпущеним волоссям дівчина виглядала дуже привабливо, що відразу ж відзначили фанати. І хоча Квітко часто показує фігуру в білизні або купальниках, так як рекламує їх у своєму профілі, її фото все також захоплюють фанатів.

«Так гаряче, ух», «Дуже мило, я дам тобі це», «K красива жінка😍», «Byotifull», «Мій боже, ти просто досконалість», «Це було так солодко», «Ооооооооооооо ти дуже милий і дуже гарячий малюк», «Ви як модель можете подорожувати і мати справу з багатьма. У вас є час, щоб зустрітися з ким-небудь ще. Хлопець був би дуже ревнивий, щоб втратити тебе на день для всіх цих інших», «Досить ласка», - написали користувачі.

Також а пікантному фото модель показала, як позувала в злотом бікіні, оголивши сідниці і тонкому ліфчику з безліччю зав'язок, судячи по всьому не від купальника, так як його колір трохи інший, ніж у нижній частині. При цьому довгі світлі локони Настя зав'язала у високий хвіст. також оголивши і спину.

«precious💕», «Гарна пані, ох», «baby💗💗💓💕💕💞beautiful💞💗💓💓», «!! Рейна Лінда »., 🌹😘», «Люба матусю, який гарний хвіст!», «прекрасний вигляд, просто прекрасний», «Така інтимно гаряча поза, малятко😘😋», «Ти просто сонце, але ця поза…», «Чому ти така зухвала, боже», «Так чудово! Анастасія ти просто дикий ангел🤘😘»Я б хотів бути поруч з тобою, любов моя, яка мила за*ниця, любов моя», - написали фанати.

Нагадаємо, що російська Кардашьян ледве вмістила пишний бюст в непристойно глибокому декольте

Як повідомляла Politeka, російська Кардашьян Квітко одягла купальник з розрізом у місці Х, відверті фото розбурхали мережа.