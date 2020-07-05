Дочь Аллы Пугачевой и Максима Галкина умилила сеть милым фото

Как сообщает Politeka.net, российский телеведущий Максим Галкин и певица Алла Пугачева воспитывают близнецов Лизу и Гарри. Звездные наследники уже очаровали пользователей Сети. Все восхищаются их талантом, сообразительностью и красотой.

Недавно у маленькой Лизы появилась группа в сети Instagram, где поклонники малышки делятся новыми снимками и видео девочки.

Очередное фото порадовало пользователей сети, девочка буквально умилила своей красотой. Пользователи сети опубликовали в фанатском Instagram-аккаунте нежный снимок, сделанный во время прогулки возле дома звезд. На нем девочка позирует с телефоном в руке, внимательно смотря в камеру. На ней темная курточка в пестрый цветочный рисунок и голубые джинсы, а светлые волосы собраны в косичку.

Поклонники остались в восторге от внешнего вида Лизы Галкиной, а многие из них засыпали девочку многочисленными комплиментами.

"Хороша, мила, да что там - очаровательна 😃", "Лизуня доброго дня 🌹🌹🌹💋", "Сердцеедка!!!🔥😍😍😍", "Королевна😍, а не девочка!", "Красотище растет...", "Какая большая уже 🌹🌹🌹😍😍😍", "Солнышко", "Страна давно ждала такой красотки", "Одни глаза чего стоят: умные и красивые! Лизонька - чудо девочка! ❤️❤️❤️", "Умница и красавица💐❤️".

Напомним, что Максим Галкин с подросшими детьми от Пугачевой заставил сеть кричать: "Макс, выбери меня!".

Как сообщала Politeka, раздетый Галкин показал, чем покорил Пугачеву: "Шикардос, Макс".

Также Politeka писала, что внешность Аллы Пугачевой кардинально изменилась за одну тяжелую ночь: "Такое не забывается".