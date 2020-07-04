Російська актриса Анна Семенович поділилася з шанувальниками великою радістю

Як повідомляє Politeka.net, вона розповіла подробиці свого особистого життя на сторінці в Instagram (щоб подивитися, скрольте до кінця).

Виявилося, Анна Семенович вперше за довгий час полетіла відпочивати на море - в російський Сочі. До цього з-за карантину вона майже півроку нікуди не літала. Актриса зізналася, що дуже щаслива сидіти в літаку і пити шампанське.

"Якось навіть трохи хвилююче ✨ але дико приємно 🤩 В Сочі на пристрасні ночі 😂😂😂 А де ви вирішили відпочивати цього літа? 👇🏼", - зазначила знаменитість.

На відео в очі відразу впадають кілька деталей. По-перше, її сірий топ з бездонним декольте, завдяки якому відкривається прекрасний вид на головне достоїнство Анна Семенович. По-друге, маска, яка бовтається на вусі зірки. Ймовірно, в ній вона пройшла контроль в аеропорту, а вже в салоні вирішила зняти, щоб попити. Так чи інакше, актриса стежить за своєю безпекою, хоча багато пишуть, що маски вже можна не носити.

Користувачі соціальної мережі розділили захват Анни Семенович і залишили багато позитивних коментарів:

"Ура нарешті будуть фото в купальнику"; "Яка Ви класна, Анна! Відмінного відпочинку! Приїжджайте в Таганрог з концертом!🌹🌹🌹"; "Покращала"; "Ох, яка гарна, Ганна перший раз так близько побачила ось вона красива, от молодчина, красуня, супер"; "Така заводна ❤️"; "мужика Тобі треба , а не шампусик....🌹".

Нагадаємо, фігуриста Семенович без одягу показала, як розважається у ванній.

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