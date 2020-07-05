Відома балерина Анастасія Волочкова показала себе в домашньому вигляді, засвітивши зайве

Балерина представила на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram короткий ролик, знятий вдома. Волочкова вирішила подякувати тим, хто допоміг їй пережити недавній скандал - балерину ледь не заарештували за відвідування нібито закритого храму. Довгий час вона розповідала про це, намагаючись відбілити свою репутацію і розповісти правду про події того дня, пише Politeka.net.

В цей раз в домашньому і кілька втомленому вигляді Волочкова з'явилася в незвичайному вільному костюмі, скрывшем її фігуру, босоніжках на незвично високому каблуці і без макіяжу. Анастасія засвітила втомлене обличчя поряд з букетом троянд, якими хотіла похвалитися в черговий раз:

«Я бажаю всім щастя!🙏 Соранять у собі силу духу-це дуже не просто, коли не прощають краси та успіху, і коли проти вас... Ми всі однакові і ходимо по одній землі. Я завжди люблю і вмію захищати інтереси людей.

Які не можуть захистити себе самі..😔 І я завжди за Правду! Пам'ятайте, що... Королеви теж часто плачуть в подушку... Але. Маючи в собі гідність, знаходять сили приховувати свої сльози від построених очей з гордо піднятою головою і посмішкою на обличчі.😊 #анастасияволочкова», - написала Волочкова.

До цього у своєму профілі Анастасія виклала фотографії з поїздки в Астрахань. Один зі знімків, зроблених жінкою, насмішив соціальну мережу.

Балерина позувала в сукні з глибоким декольте і одягла поверх нього шубу.

«я Відвідала храм на території Кремля в Астрахані і вдало потрапила в момент , коли йшла Служба.🙏 Так здорово, що тепер храми відкриті і молитися можна не тільки вдома...🙏», - написала Волочкова.

Відкривши коментарі під постом, вона отримала численні слова з критикою на свою адресу:

«Настя , що у вас в голові ? Ви з якої всесвіту ?», «А шубу навіщо влітку пялить?», «Ви повернули дівчині її обруч???», «От причепилися до шубі! А де їй ще її носити по-вашому?», «Взимку шорти, влітку шуба? Чому?», «В теплиці В шубі....у церкві в шубі...скрізь у шубі», «Вам у шубі при +40 градусів в тіні не жарко ?)», «Як совісті вистачає зайти до храму з непокритою головою і оголеним вим'ям ( груддю це не назвеш)», «У церкву можна було і одягтися скромніше..це ж не павільйон НТВ..за що дратувати людей, і влаштовувати з усього понти».

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