40-летняя актриса украинского происхождения Ольга Куриленко взбудоражила откровенным снимком

Как сообщает Politeka.net, свежее фото красотка опубликовала на своей странице в Инстаграм. Ольга была одета в роскошный купальник желтого цвета. Она стояла на пляже и мылась под душем. Стоит отметить, что делала это Куриленко очень соблазнительно: она открыла рот и изогнулась в откровенной позе. Позади актрисы красовалась голубая вода.

«Еще один удивительный и мирный день», - написала актриса под фото.

За 2 часа пост звезды собрал более 10 тысяч лайков. В комментариях ей оставили массу комплиментов.

«Эта вода прекрасна, как и ты», «Ты просто сводишь с ума», «Так прекрасно! Сделай еще один фильм о Бонде, ты лучшая», «Очень красивая леди», «Мне очень нравится эта картинка, напоминает мне о мечте», «Ольга ты как цветок», «Это похоже на окончание фейерверка на 4 июля», «Абсолютно красивая дама», - пишут пользователи сети.

Ранее мы писали, что Ольга Куриленко поделилась кадром из фильма «Искатель воды». В нем актриса предстала в образе женщины начала двадцатого века. Она была одета в белое строгое платье. По фото видно, что со времени фильма о Джеймсе Бонде (2008 год) актриса сильно изменилась. Она выглядит более зрелой женщиной.

Напомним, что Куриленко сверкнула роскошью в обтягивающем платье: «Фантастическая».

Как сообщала Politeka, Куриленко в ярком бикини показала, чем покорила Голливуд: сочное фото.

Также Politeka писала, что Куриленко показала себя без косметики: "Красота в простоте".