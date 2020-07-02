Популярна актриса українського походження Ольга Куриленко, яка стала відома завдяки ролі у фільмі про Джеймса Бонда, показала себе справжню

Зірка з'явилася в ніжному образі на яхті, передає Politeka.net. Модель вбралася в довгу синю сукню з грайливим принтом. Наряд був з запахом і не відрізнявся великим декольте.

Наряд затягнув тонку талію і виділив груди Куриленко.

Волосся артистка забрала в тугий пучок.

Примітно, що в цей раз Ольга вирішила показати свою натуральну красу. Актриса була без краплі макіяжу, що зовсім її не псувало, а навпаки тільки привертало увагу. Без косметики Ольга виглядає просто чудово і свіжо.

Артистка посміхалася, закинувши руки на поручні, і дивлячись кудись вдалину.

"Насолоджуючись моментом", - написали користувачі мережі.

За півгодини пост зібрав понад 4000 тисяч лайків та багато коментарів.

"Оля ви, як завжди, прекрасні. Краса в простоті", "Все-таки українки красиві!", "Кур'єр взагалі гармата фільм", "Просто неймовірно красива", "Щирість завжди помітна!☀️🌹🔥🌠", "Моя улюблена Актриса!", - написали користувачі мережі.

Нагадаємо, Ольга Куриленко позувала в рожевому ліфчику з зав'язками на потилиці. Груди в верхній частині купальника трохи притиснулися і підвелися.

Маленькі плавки натяглися на красивих стегнах знаменитості.

Не можна не відзначити і стрункої талії з плоским животом у зірки.

Раніше повідомлялося, що Ольга Куриленко позувала разом з двома чоловіками в машині. А на іншому кадрі зірка також з двома незнайомцями, яких обіймає на тлі літака.

Нагадаємо, що Ольга Куриленко підкорила видом в мереживному корсеті: "найкрасивіша жінка!".

Як повідомляла Politeka, Ольга Куриленко переполохала зовнішнім виглядом: кудлата і з синцями.

Також Politeka писала, що Ольга Куриленко приголомшила видом без макіяжу, мережа кипить: «Нічого не соромишся».