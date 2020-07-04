Співачка і екс-солістка "ВІА Гри" Віра Брежнєва здивувала шанувальників запальними рухами в незвичайному вбранні

Як повідомляє Politeka.net, знаменитість опублікувала відеоролик на своїй сторінці в Instagram.

"Тренди цього літа: Прекрасний настрій, улюблена музика, друзі, я в сукні і зелений плащ 🤪💚 Ps: щоб відразу трохи втихомирити фантазію деяких - я твереза, наркотики не вживаю, але люблю життя і вмію кайфувати в кожному моменті 💫 Хто зі мною? 🤗", - поцікавилася Віра Брежнєва в описі.

На опублікованому відео співачка танцює в екстремально короткому блискучому сукню, можна навіть помітити, що під ним немає бюстгальтера. Поверх такої краси накинутий прозорий зелений дощовик, судячи з усього, під час концерту почався дощ.

Співачка Дар'я Астаф'єва не втрималася і написала своїй колезі яскравий коментар:

"Можна дивитися вічно... а коли очі звикнуть, загорнути в зелений пакетик, і вкрасти тебе😂💚😘".

Багато користувачів соцмережі теж приємно здивувалися танців Віри Брежнєвої і поділилися своїми емоціями:

"Навіщо наркотики, коли зсередини вогонь! Обожнюю!❤️"; "Це просто вогонь!👍🔥🙏"; "🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥Космічна віра, 😁🔥🔥🔥🔥😍😍😍 це божевілля ввечері танці танці 🎉🎉🎉🎉"; "Яка у вас фігура розкішна 🔥🔥🔥❤️❤️❤️"; "Ох занадто жарко 😍🔥".

Нагадаємо, Віра Брежнєва і Дорофєєва "зарубились" і з'ясували, хто крутіше і красивіше.

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