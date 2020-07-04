Австрійський співак Тому Нойвірт, який прославився під псевдонімом Кончіта Вурст, підкорив фанатів відвертим чином

Зірка "Євробачення" поспілкувався з шанувальниками по відеозв'язку і опублікував запис на своїй сторінці в Instagram, - передає Politeka.net (щоб подивитися ролик, скрольте вниз).

Для спілкування з фанатами в прямому ефірі Тому обрав вельми пікантний наряд - тоненьку золотисту жилетку, яка ледь прикриває груди. Варто відзначити, що вбрання дуже нагадує плаття. Крім того, співак не застебнув жилетку, показавши свій рельєфний живіт. На голові у знаменитості можна помітити рожеву пов'язку, яка притримує волосся.

Користувачі соціальних мереж захопилися відкритістю і добродушністю Кончіти Вурст в коментарях:

"Ти чудо. Щирий, яскравий. І дуже добрий. І так. Я обожнюю твій ніс. І ти моє найбільше натхнення в житті. Чарівний чоловік. Без тебе моє життя втратило б усякий сенс. Спасибі планеті за Тома Нойвирта"; "Будь щасливий завжди, наш дивовижний, неймовірно унікальний артист і людина)) Наше Сонце) До зустрічі)))"; "Нестримна цукерка".

Варто відзначити, що недавно Тому кардинально змінив імідж і став на фото у всьому рожевому, хоча до цього він носив більш мужню одяг темних відтінків.

Шанувальники допустили, що улюбленець знову перетворюється в жіночну особу, якій він так запам'ятався на пісенному конкурсі "Євробачення".

Нагадаємо, Кончіта Вурст повернулася до легендарного образу, викликавши фурор в мережі.

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