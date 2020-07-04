Актриса Ольга Сумская похвасталась летней фотосессией

Как передает Politeka.net , соответственные кадры она опубликовала на своей страничке в Instagram.

"Лето в разгаре! Несмотря на карантин, так хочется хороших впечатлений!", - сообщила легендарная актриса в подписи к посту.

На коллаже Сумская предстала в различных платьях, которые на удивление все ей подходили. Артистка не упустила момент и показала все свое актерское мастерство позируя на камеру.

Поклонники актрисы не устают нахваливать свою любимицу в комментариях.

"Невероятно обаятельная! Какие цвета! Как красиво!", "Неповторимая", "Какая красавица", "Красота невероятная", - писали под постом Сумской.

Ранее Сумская показала, как нежится на пляже в откровенном наряде.

Актриса уже с первых дней лета отправилась на курорт, несмотря на карантин. Дело в том, что супруги решили отдыхать в Украине. Судя по геолокации - на Голубом озере в Киевской области.

Напомним, нестареющая Ольга Сумская разделась и потрясла красотой на людном пляже.

Как сообщала Politeka, украинская Роксолана Ольга Сумская похвасталась идеальными формами в черном купальнике.

Также Politeka писала, что старшая дочь Ольги Сумской поразила внешним видом рядом со звездной мамой.