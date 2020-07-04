"Лето в разгаре! Несмотря на карантин, так хочется хороших впечатлений!", - сообщила легендарная актриса в подписи к посту.
На коллаже Сумская предстала в различных платьях, которые на удивление все ей подходили. Артистка не упустила момент и показала все свое актерское мастерство позируя на камеру.
Поклонники актрисы не устают нахваливать свою любимицу в комментариях.
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"Невероятно обаятельная! Какие цвета! Как красиво!", "Неповторимая", "Какая красавица", "Красота невероятная", - писали под постом Сумской.
Ранее Сумская показала, как нежится на пляже в откровенном наряде.
Актриса уже с первых дней лета отправилась на курорт, несмотря на карантин. Дело в том, что супруги решили отдыхать в Украине. Судя по геолокации - на Голубом озере в Киевской области.
Напомним, нестареющая Ольга Сумская разделась и потрясла красотой на людном пляже.
Как сообщала Politeka, украинская Роксолана Ольга Сумская похвасталась идеальными формами в черном купальнике.
Также Politeka писала, что старшая дочь Ольги Сумской поразила внешним видом рядом со звездной мамой.