Самая горячая участница шоу "Холостяк-10" с Максимом Михайлюком - и победительница проекта Даша Ульянова показала, как веселится у бассейна в бикини

Даша решила поделиться на странице в Инстаграм жарким кадром с отдыха у бассейна на закрытой территории в СПА-комплексе.

Так, в этот раз молодая спортсменка поделилась ярким фото, очевидно сделанным недавно на отдыхе в СПА-комплексе. Стройная звезда позировала в ярко-оранжевом бикини, тут же покорив видом и подтянутыми формами.

Даша позировала в желтом купальнике, томно выгнувшись на бортике бассейна. Позируя у самрм края, девушка выглядела весьма привлекательно, что сразу же отметили ее фанаты.

«Солнечный день, хорошая компания и яркий купальник залог прекрасного дня ☀️☀️☀️ Блин, вчера так классно было. Во время отдыха на меня засмотрелась маленькая девочка и давай звать маму, мол, посмотри, какая красивая «ляля» в ярком купальнике 😍 Получать комплименты от детей так приятно, я не могу... ведь они всегда честные и искренние 😉

Дорогие, куда бы вы не отправились в данной ситуации - в Турцию, Египет, Одессу, на речку, в бассейн или позагорать на даче. Купальник скрасит любой отдых и готовьтесь ловить лучики восхищения 😍 и если вы ещё в поиске того самого идеального 👙, то рекомендация от Дашухи подъехала, как никогда кстати 😀»,- написала Даша.

Также Даша решила рассказать о границах публичного человека. При этом девушка отметила, почему не считает себя звездой и за что благодарна проекту «Холостяк».

«Я долго думала, как начать этот пост. Сразу же хочу сказать, что не считаю себя звездой, просто проект добавил мне известности. «Даша, ты сама знала, куда шла, поэтому мы будем тебя обсуждать и осуждать, вот такие мы молодцы». Понимаете, ребята и девчата, вот серьезно, даже, если человек принял участие в каком-то телевизионном проекте - это вовсе не означает, что каждый может ему написать какие-то гадости, а иногда и - полный абсурд. Я же не иду по улице и не говорю, встречая людей, что мне что-то не нравится в их внешности, внутреннем мире, то, как они разговаривают и что конкретно они говорят. Это просто не моё дело», - написала девушка.

Также она отметила, что у нее губы такие, как она хочет. И если утром ей захочется поздороваться с кем-то без укладки, то не обязательно ей писать что-то по этому поводу.

««Даша, вы Максом созданы друг для друга. Нам со стороны виднее», «Даша, прости его», «Даша, помиритесь с Максом, это не измена». Ну камон, вы серьезно? И раз на то пошло, со своей стороны я была максимально искренняя в чувствах и намерениях. Но отношения зависят от двоих людей ☝🏽», - написала звезда.

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