Недавно знаменитая телеведущая Дана Борисова заговорила о серьезной проблеме наркотической зависимости у людей

Так, знаменитость отметила в эфире передачи на личном Youtube-канале политика Виталия Милонова, что перед каждыми съемками участников следует проверять на наркотики и она бы делала это лично.

Также звезда зачем-то отметила, что певец Элджей и его возлюбленная Настя Ивлеева вряд ли пройдет тест на наркотики. Не забыла телеведущая вспомнить об еще одном эксцентричном певце Моргенштейне.

«Все относятся к этому лайтово, как к части образа жизни», - рассказала Борисова. Похоже, звезда решила сделать определенные выводы, основываясь на собственном опыте, ведь ранее сама страдала наркотической зависимостью, но со временем смогла излечиться.

«У меня наметанный глаз», - подчеркнула Дана.

Также Анастасия рассказала, как живет с мужем и попала за это под критику в сети. Недавно девушка показала поклонникам дорогостоящий автопарк, после чего похвасталась неординарным нарядом.

Во время съемки для поклонников в Инстаграм она ответила хейтерам: «Девчонки, сколько угодно можете завидовать и что угодно говорить. А я счастлива. У меня классный муж, я одеваюсь, как хочу, ем, что хочу, живу, как хочу. Сейчас мы заехали за цветами мне», — высказалась Настя и тут же нарвалась на критику.

При этом пользователи сети отреагировали достаточно гневно, заявив, что она просто хвастается своими подарками и стала не такой, какой была до приобретения славы.

«Многие пишут, что я зазналась: сумки, бренды и так далее. Мне сейчас 29 лет, я взрослею, время идет. Мои интересы также меняются. И любая девушка меня поймет. Когда ты покупаешь новое платье, то тебе хочется повыпендриваться перед подругами. А мои подруги где? Правильно — в Сети. Главное, чтоб была мотивация развиваться, зарабатывать и покупать все эти наряды и платья. И чтобы душа была такой же чистой», — после прокомментировала скандал Настя.

Напомним, что Ивлеева из "Орла и решки" приняла соблазнительную позу ради горячего кадра на авто: "Бомбита".

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