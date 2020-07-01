Украинская певица Тина Кароль показала самые жаркие кадры, сделанные на концерте в Одессе

Не так давно звезда дала долгожданный концерт, впечатлив не только стройной фигурой, но еще и довольно смелыми нарядами. Тина решила показать стильный танец во время исполнения одной из своих песен, причем сделала она это в тесном боди, декорированным кружевами, пишет Politeka.net.

В разделе Стори в социальной сети Инстаграм певица поделилась жаркими фото. Чтобы исполнить пикантный танец, Тина примерила супер мини, короткую юбку, едва ли прикрывающую ее тело. А также для следующего исполнения она примерила лишь свободную белую рубашку. Тем не менее, кружевной боди заполнился фанатам больше всего.

Отметим, 27-го июня звезда дала долгожданный концерт в Одессе, чем взорвала социальные сети. Яркое выступление, масса номеров и стильных костюмов восхитила поклонников.

Также на странице "ФанТина" в Инстаграм появилась серия кадров с выступления звезды, а также яркие фото в ее модном образе. Тина позировала в ноюдовом платье с кружевами черного цвета, а также дополнила свой образ естественным макияжем с такими же нюдовыми губами.

«Что -то стало горячо💥💣 #ТинаКароль #TinaKarol», - собощается под стильным кадром.

Поклонники тут же ответили:

«Я, смотрю в глаза, я смотрю только в глаза. 😂😂❤️😍😍🔥🔥🔥», «Красивые глаза, не так ли? 😂😂», «Несите огнетушитель 🔥🤤», «Любимый ракурс кудрявого🙄🥵», «у меня поплавился экран, спасибо, Тина😍🔥», «Мама-кошка, любимая поза 😻🙈🔥», «Найкращаааа 😍 🔥 Скучаю за цією атмосферою 😍», «чому ГАРЯЧО????!!!! ВОна нічній сооочці, все і всьо дихає, якраз акурат!», «Это просто что то не реальное 🔥🔥🔥», «Тина наша всегда богиня красотка❤️».

Напомним, Кароль взбудоражила видом в "траурном" платье:"Балан остался в прошлом".

Как сообщала Politeka, расставившей ноги Кароль досталось за один и тот же наряд: "Странно, что не в ночнушке".

Также Politeka писала, что расхристанный Дан Балан внезапно прервал молчание, фаны Кароль дождались: "Тина беременна...".