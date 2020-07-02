Знаменитости любят привлекать к себе внимание, а одежда всегда помогает им в этом

Звезды выбирают яркие цвета и смотрятся в них чудесно, передает Politeka.net. В этот раз давайте посмотрим, насколько знаменитым красоткам идет желтая одежда.

Яркая и очень горячая экс-"виагринка" Анна Седокова обтянула сочные формы тесным топом солнечного цвета. Пышный бюст едва не выпрыгивает из столь откровенного наряда. Кроме того, нельзя не обратить внимания на плоский животик.

Певица Ани Лорак решила привлечь внимание нежным образом "сочного" цвета. Красотка предстала в наряде, который развеивал ветер, да так, что и не поймешь, как он сшит. Аксессуары дополнили необычный лук артистки.

Певица Вера Брежнева всегда выглядит сногсшибательно. В этот раз красотка предстала в черном лифчике с желтыми вставками. Сверху звезда надела короткую куртку, фотограф также запечатлел часть брюк под цвет куртки. Фото вышло жарким и стильным.

Тина Кароль покорила видами в длинном желтом платье. От этой красотки невозможно оторваться. Наряд выделил пышные груди и бедра, а также тонкую талию.

Артистка и бывшая фигуристка Анна Семенович тоже решила привлечь внимание соблазнительными формами в желтом. В таком виде красотка собралась есть соленья.

Напомним, Тина Кароль впервые за долгое время дала пышный концерт в Одессе. Звезда позировала в разных образах и позах, но одно фото запомнится навсегда, ведь артистка, продемонстрировала красивые ноги. На лице Тины можно заметить стильный макияж и украшения, дополняющие образ.

Напомним, Кароль взбудоражила видом в "траурном" платье:"Балан остался в прошлом".

Как сообщала Politeka, расставившей ноги Кароль досталось за один и тот же наряд: "Странно, что не в ночнушке".

Также Politeka писала, что расхристанный Дан Балан внезапно прервал молчание, фаны Кароль дождались: "Тина беременна...".