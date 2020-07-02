Первого июля известная американская актриса и модель Памела Андерсон отпраздновала 53-летие
Звезда пользуется большой популярностью до сих пор, а ее фото в Инстаграм будоражат поклонников, передает Politeka.net. Стоит отметить, что красотка родилась в простой семье и всего добилась сама.
Давайте же посмотрим на знаменитость в молодости, еще до пластики, а в частности, увеличения груди.
Памела Андерсон родилась в городке Ледисмит (Канада). Отец Барри Андерсон зарабатывал на жизнь тем, что обслуживал и ремонтировал домашние камины, а мать Кэрол Гроско работала официанткой.
Позже красотка поменяла несколько городов, пока, в конце концов, один случай не перевернул всю ее жизнь. Так, во время создания репортажа о футбольном матче Памела попала в объектив телекамер. После чего менеджеры пивоваренной компании Labatt Brewing предложили ей контракт.
После того, как фото Андерсон разлетелись по всей Северной Америке, к ней поступило предложение от мужского журнала "Playboy". С тех пор карьера модели взлетела и Памела Андерсон в 90-х годах стала секс-символом США.
Стоит отметить, что в тот же период съемок для "Плейбоя" Памела решилась на увеличение.
Сначала блондинка решила сделать четвертый, а потом и пятый размер бюста.
Красотка не только снималась для мужских журналов, но и появлялась в фильмах и сериалах. В частности роль в сериале "Спасатели Малибу" стала для нее знаковой.
Звезда вела бурную личную жизнь и была замужем несколько раз. Стоит отметить, что блондинка - мать двоих сыновей, рожденных в браке с музыкантом Томми Ли.
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