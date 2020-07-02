Первого июля известная американская актриса и модель Памела Андерсон отпраздновала 53-летие

Звезда пользуется большой популярностью до сих пор, а ее фото в Инстаграм будоражат поклонников, передает Politeka.net. Стоит отметить, что красотка родилась в простой семье и всего добилась сама.

Давайте же посмотрим на знаменитость в молодости, еще до пластики, а в частности, увеличения груди.

Памела Андерсон родилась в городке Ледисмит (Канада). Отец Барри Андерсон зарабатывал на жизнь тем, что обслуживал и ремонтировал домашние камины, а мать Кэрол Гроско работала официанткой.

Позже красотка поменяла несколько городов, пока, в конце концов, один случай не перевернул всю ее жизнь. Так, во время создания репортажа о футбольном матче Памела попала в объектив телекамер. После чего менеджеры пивоваренной компании Labatt Brewing предложили ей контракт.

Remember what Pamela Anderson looked like before all the plastic surgery made her “hot?” Gepostet von RS Davis am Montag, 29. April 2019

После того, как фото Андерсон разлетелись по всей Северной Америке, к ней поступило предложение от мужского журнала "Playboy". С тех пор карьера модели взлетела и Памела Андерсон в 90-х годах стала секс-символом США.

Стоит отметить, что в тот же период съемок для "Плейбоя" Памела решилась на увеличение.

Pamela Anderson before plastic surgery! She was so pretty!!! Gepostet von Sara Kling am Montag, 10. Juni 2013

Сначала блондинка решила сделать четвертый, а потом и пятый размер бюста.

Pamela Anderson before the plastic parts Gepostet von Scott Smith am Freitag, 8. April 2016

Pamela Anderson has had some of the most famous boob jobs in celeb surgery. Check out more celeb surgery before and after shots here http://eonli.ne/1tomon8 Gepostet von E! Online am Donnerstag, 11. September 2014

Красотка не только снималась для мужских журналов, но и появлялась в фильмах и сериалах. В частности роль в сериале "Спасатели Малибу" стала для нее знаковой.

Most of you got it! No, it wasn't Oprah :o/ Here's Pamela Anderson pre and post plastic surgery. We reckon she looks better in the before pic! Gepostet von iRadio am Freitag, 23. August 2013

Звезда вела бурную личную жизнь и была замужем несколько раз. Стоит отметить, что блондинка - мать двоих сыновей, рожденных в браке с музыкантом Томми Ли.

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