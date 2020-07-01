Тина Кароль, Ани Лорак и Светлана Лобода привыкли отдаваться своей работе полностью, а их концерты часто впечатляют откровенностью
Politeka.net показывает самые смелые выступления звездных красавиц за последнее время.
27 июня украинская певица Тина Кароль впервые за долгое время дала пышный концерт в Одессе и успела удивить видом на целой серии жарких фото и видео. Смелые позы и чувственные танцы сделали шоу по-настоящему интимным.
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За время концерта Кароль успела сменить несколько откровенных нарядов, представ перед поклонниками в белом шелковом платье, в кружевах и одной рубашке. На лице Тины можно заметить стильный макияж и украшения, дополняющие образ.
Ани Лорак тоже решила показать, как скучает по прежним временам - до карантина звезда планировала дать целую серию выступлений. Не так давно в прямом эфире Лорак заявила, что чувствует себя неуверенно без концертов и скучает по сцене. Теперь она часто делится в Инстаграм архивными роликами, сделанными на концертах.
В этот раз звезда представила пикантный ролик, сделанный в рамках шоу "Дива". Во время выступления в стиле Древнего Рима Каролина в прозрачном костюме зажгла по-полной вместе с раздетыми мужчинами-гладиаторами.
«С первого взгляда 💗 Любить – значит жить! #шоуДива», - написала Лорак под видео.
Также на днях в Украине состоялась телевизионная премьера SuperStarShow Светланы Лободы, и певица поспешила поделиться с поклонниками пикантными кадрами с выступления. Лобода вышла на сцену в своем фирменном мундире с голой грудью и заставила огромный зал подпевать хит "Революция".
Экстремальное декольте певицы и дерзкие танцы сделали номер невероятно провокационным и запоминающимся.
Напомним, Кароль, Лорак, Лобода и другие звезды похвастались телами в бесстыжих купальниках.
Как сообщала Politeka, семейное фото Дана Балана и Тины Кароль вызвало ажиотаж, счастливы вместе.
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