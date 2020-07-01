Тина Кароль, Ани Лорак и Светлана Лобода привыкли отдаваться своей работе полностью, а их концерты часто впечатляют откровенностью

Politeka.net показывает самые смелые выступления звездных красавиц за последнее время.

27 июня украинская певица Тина Кароль впервые за долгое время дала пышный концерт в Одессе и успела удивить видом на целой серии жарких фото и видео. Смелые позы и чувственные танцы сделали шоу по-настоящему интимным. 

Популярные статьи сейчас

Бесстыжий Тарзан решил повеселиться без Королевой, кадры застолья: «А ему лишь бы…»

Зарплаты рухнут, а доллар взлетит: украинцам рассказали, к какой жизни готовиться осенью

Оставшаяся без волос Заворотнюк осмелилась показать, как выглядит сейчас: "Только время поможет"

Пышногрудая русская Кардашьян взбудоражила позой в золотом бикини: "Интересный видочек"
Показать еще

За время концерта Кароль успела сменить несколько откровенных нарядов, представ перед поклонниками в белом шелковом платье, в кружевах и одной рубашке. На лице Тины можно заметить стильный макияж и украшения, дополняющие образ.

Ани Лорак тоже решила показать, как скучает по прежним временам - до карантина звезда планировала дать целую серию выступлений. Не так давно в прямом эфире Лорак заявила, что чувствует себя неуверенно без концертов и скучает по сцене. Теперь она часто делится в Инстаграм архивными роликами, сделанными на концертах. 

В этот раз звезда представила пикантный ролик, сделанный в рамках шоу "Дива". Во время выступления в стиле Древнего Рима Каролина в прозрачном костюме зажгла по-полной вместе с раздетыми мужчинами-гладиаторами.

«С первого взгляда 💗 Любить – значит жить! #шоуДива», - написала Лорак под видео.

Также на днях в Украине состоялась телевизионная премьера SuperStarShow Светланы Лободы, и певица поспешила поделиться с поклонниками пикантными кадрами с выступления. Лобода вышла на сцену в своем фирменном мундире с голой грудью и заставила огромный зал подпевать хит "Революция".

Экстремальное декольте певицы и дерзкие танцы сделали номер невероятно провокационным и запоминающимся.

View this post on Instagram

Позавчера состоялась премьера нашего #SUPERSTARSHOW на телеканале #ИНТЕР огромное количество отзывов, теплых слов, настоящий океан любви от моих поклонников из любимой Украины я чувствую вас, вашу поддержку, я ценю и благодарю каждого из вас всей душой! музыка не имеет границ! она льется из сердца в сердце и надеюсь очень скоро, мы сможем встретиться глаза в глаза и петь вместе во имя мира и счастья, которые обязательно должны царить в каждом доме, в каждой семье, на нашей такой маленькой и такой огромной планете! люблю всегда ваша, LO❤️ #SuperStarShow #революция @inter_tv_channel #ukraine #скороНа #youtube

A post shared by LOBODA (@lobodaofficial) on

Напомним, Кароль, Лорак, Лобода и другие звезды похвастались телами в бесстыжих купальниках.

Как сообщала Politeka, семейное фото Дана Балана и Тины Кароль вызвало ажиотаж, счастливы вместе.

Также Politeka писала, что Ани Лорак поразила видом до и после пластики, звезду не узнать: "Что с ней стало..."