Знаменитая артиска Ани Лорак показала сразу два архивных фото с коллегами, поразив переменами во внешности

Не сектрет, что Каролина любит хвастаться своими фото со съемок, поражать образами в модных нарядах и получать комплименты. Кадры из жизни и подготовки к концертам звезда показывает крайне редко, ведь очень часто Каролина получает крайне недовольные отзывы от комментаторов, так как им не по душе изменившаяся после пластики внешность звезды.

Сегодня же в разделе Стори в Инстаграм звезда показала два кадра, которыми поделилась специально для того, чтобы поздравить коллег и товарищей с празндиком - днем рождения. При этом изначально звезда показала кадр, на котором выглядела гораздо моложе, то есть, сделанный несколько лет назад.

Затем звезда поделилась уже новым фото, сделанным с коллегой перед концертом не так давно. Примечательно, что разница между Каролиной в молодости и теперь очень заметна, ведь не так давно дерматологи и косметологи, анализируя фото Лорак и ее выходы в свет в целом, отмечали, что звезда явно делала контурную пластику скул, увеличила губы и провела коррекцию носогубных складок. Фанаты после заявлений косметологов были лаконичны, отмечая, что "что с ней стало, звезду вообще не узнать".

Отметим, после того, как звезда развелась с Муратом Налчаджиоглу, она прекратила рассказывать о семье, публиковать совместные кадры с мужчиной и даже упоминать о нем каким-либо образом. Спустя пару месяцев после развода, Каролина показала, что начала встречаться с 26-летним саунд-продюсером Black Star и бывшим возлюбленным Татьяны Решетняк Егором Глебом. Скрываясь долгое время, пара все же появилась на публике, но была принята совсем не радушно – Каролина получила волну серьезной критики.

Поняв, что публично вести отношения не выйдет, пара прекратила показывать совместные фото и светиться на публике. При этом уже не одну неделю в сети начали распространяться слухи о расставании артистов.

Однако, на дне рождения Сони – единственной и любимой дочери Каролины пользователям сети удалось углядеть возлюбленного певицы, наблюдающего за счастливой девочкой с мамой и стоящего чуть позади. Скриншот из семейной видеозаписи тут же всполошил социальные сети.

Напомним, что Лорак в коротком топе посветила грудью под носом у Лазарева

Как сообщала Politeka, Лорак засветила исхудавшую фигуру в пустом спортзале

Также Politeka писала, что Ани Лорак с мохнатыми ногами удивила несуразным нарядом на домашнем фото