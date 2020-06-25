Звезды никогда не упускают возможности похвастаться совершенными фигурами в купальниках

Красотки приятно удивляют поклонников жаркими образами, передает Politeka.net. Некоторые фото в бесстыжих купальниках только недавно стали набирать популярность, другие же - наоборот уже давно отпечатались в память.

Давайте посмотрим на фото отечественных и зарубежных знаменитостей в купальниках.

Украинская певица Тина Кароль в прошлом году произвела фурор видами в блестящем купальнике. Формы красотки подчеркнула легкая ткань, а игривые шортики приоткрывали обнаженные бедра.

Анна Седокова обладает невероятной фигурой. Недавно красотка опубликовала жаркое фото в бикини, позируя возле бассейна. Ее формы достойны только комплементов.

Стройная Светлана Лобода заставит позавидовать своим формам любую девушку. Эта красотка просто великолепно выглядит в бикини.

Ани Лорак выбрала купальник на высокой посадке и с кокетливой молнией посередине. В таком виде украинская знаменитость выступала на сцене и никого этим не смутила.

Бывшая солистка группы "Серебро" Ольга Серябкина выглядит просто фантастически. Большие формы выпирали из маленького бикини.

Кайли Дженнер в салатовом купальнике изогнулась возле бассейна. Тело модели выглядит превосходно и им стоит хвастаться чаще.

Эмили Ратаковски сменила цвет волос совсем недавно. Красотка и с новым имиджем не упускает возможности посверкать пышными формами в крохотном бикини.

Напомним, Ольга Серябкина предстала на квадроцикле в черном топе с грубыми завязками на спине. Рукава состояли из сеточки и буфов.

Напомним, экс-солистка "Серебро" сверкнула изгибами в пикантных позах: "Просто бомба!"

Как сообщала Politeka, экс-солистка "Серебро" в одном купальнике показала, чем искушает мужчин: "Жарко тебе"

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