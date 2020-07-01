Сотрудники банка теряются и не знают, на основании каких документов блокируются счета

Об этом говорится в негативном отзыве, который появился на тематическом портале Минфин.

По его словам, ПриватБанк заблокировал ему счет сразу после поступления суммы.

"Т.е. не в 23:59:59, а тупо около 19 часов. Проверенный контрагент.

Ссылались на 351 и 417 постановление НБУ. Когда говоришь что одно из них относится к банкам, а второе не действительно — говорят постановление №65. Так или иначе говорят мол надо какие-то им документы. По какой причине — сказать не могут. Мне кажется если я перечитаю полностью 65 — мне скажут другое постановление. И так пока кому-то из нас не надоест", - жалуется клиент.

Он также отметил, что сотрудники ПриватБанка не могут внятно объяснить, на каких основаниях ему заблокировали счет.

"Причину блокировки назвать не могут ибо постоянно путаются. То 351, то 417, то 65, то у них на сайте написано что они проверяют документы раз в 3-4 месяца. Т.е. вроде и уже не НБУ постановил. В итоге реально не могут сказать что я нарушил и почему такая санкция.

Завтра 3 квартал начинается. Я не могу платить ни себе на карту, ни людям, ни налоги. Составили какое-то «онлайн» заявление. До пятницы должны дать ответ о причине блокировки. Пока что просто украли деньги (т.е. банк работет с моей операционкой вместо меня)", - подчеркнул недовольный клиент в своем отзыве.

Но клиент все равно заступился за операторов горячей линии, которые работают по методичкам начальства.

«Ребята просто следуют скриптам. Просто ходят и уточняют, когда клиент не ведется «вам надо сделать, вы должны», - резюмировал он.

"Добрый день! Ваш вопрос уже рассматривают специалисты. Мы стремимся решить его в кратчайшие сроки. О результатах Вам сразу сообщат. С уважением, ПриватБанк", - отреагировал на жалобу представитель банка.

Напомним, украинцам отказывают в выдаче личных средств, срочное заявление ПриватБанка.

Как сообщала Politeka, ПриватБанк блокирует популярные услуги, украинцев предупредили о новом ударе.

Также Politeka писала, что ПриватБанк не дает разблокировать счет, появилось срочное заявление.