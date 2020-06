Українська співачка MARUV показала як проводить час на концерті в новому іміджі

Не так давно співачка показала, як вирушила на відпочинок в Одесу, відзначившись на відпочинку і похвалившись яскравими знімками з курортної зони. В цей же раз дівчина вирішила показати фотоколаж із звітом з її концерту і здивувати стильною добіркою образів дівчат зі своєї команди, повідомляє Politeka.

Так, Ганна показала, що вона тренується навіть у відпустці, розважатися на тренуваннях і навіть захопила фотоколажем із дівчатами. Схоже, Корсун багато тренується, щоб здивувати фанатів виступом вперше за довгий час (з-за карантину зірка скасувала свої виступи і перенесла їх частину на більш пізній час).

«Soundcheck 👽», - лаконічно написала Анна під постом.

Фанати очікувано байдужими не залишилися:

«Нарешті концерти🔥, зачекались😍 удачі, запалюйте❤️», «Діва», «нічого не видно😤 давай ті ж фотки але серією нормально залий», «Гарячі штучки! 🔥❤️😍», «Шикарні!!!», «Фото кожна поодинці краще, ніж колаж ❤️», «Фото нагадує t.a.t.u. в 2000, Maruv рви сильніше!!!», «Блін, мені вас всіх аж шкода. Літо, пора відпочинку, а ви пашете в таку спеку. А ну марш на пляж)», «Треба збільшувальне скло, щоб розгледіти ваші фото 🧐», «Як гаряче 😻🔥🔥🔥».

Також на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram співачка вирішила представити відразу три фото в образі, який розчулив мережа, адже позувала Ганна разом зі своєю домашньою улюбленицею - маленькою собачкою. Артистка, перебуваючи на карантині, останнім часом вкрай рідко ділилася новими кадрами, тому фото викликали шквал коментарів.

Ганна щасливо позувала разом з песиком на руках у кафетерію на терасі. При цьому для виходу в світ вона використовувала похмурий наряд. Підкресливши образ «кожанкой».

«It was so good to go outside and have lunch with a friend 🙌», - написала Анна під постом.

Ось що відповіли фанати:

«А у одного чудовий фрак 😍👍🏻», «Муд: Ізольда Олександрівна...», «Такі зайчика я не можу😍😍😍», «Ви схожі 😘🤣», «Красуня💋💋💋💋», «З одним-подружкою🐾🐾🐾», «Хороша))», «Як добре тобі темненькой , нахер ти фарбувалася тільки», «Ізя твоя Халком стала», «Ух, який серйозний ⭐», «Красуня Марув ))💐💐💐».

