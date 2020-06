Українська співачка MARUV показала як веселиться з дівчатами на морі

Не так давно співачка показала, як вирушила на відпочинок в Одесу і встигла погратися з друзями на море в літньому образі. В цей раз Ганна з'явилася в чорному бікіні і одягла поверх нього спокусливу сіточку, повідомляє Politeka.

Схоже, зірка не нудьгує без концертів і весь свій вільний час вирішила проводити з близькими.

«Ми дуже класні що б вибрати тільки одну вдалу фотку 😛 We too cool to choose only one good shot 😎», - написала Анна під новим постом з серією жарких кадрів.

Шанувальники відразу ж відреагували:

«Шикарна жінка🔥», «повністю згодна😍», «Прекрасні, як захід!!!», «Ваййй, гармата😍», «Ого Марувчик відпочиває)», «Робочі», «Просто шикарні😍🔥», «Яка ж ви гарна😍.», «4 вогненні дівчини на одному фото 🔥😍», «Можна кадр як ви всі туди залазили?))))і сухі залишилися!!))», «Ібіца👍🏽🔥».

Також артистка показала, як позувала в незвичайному малиновому костюмі для дорослих з безліччю ремінців, різних смужок тканини, що підкреслюють фігуру, і металевими кільцями по боках.

На знімках MARUV позує на старому балконі, вимощеному плиткою. Співачка одягла червоний облягаючий комбінезон, прикрашений «збруєю». Вона доповнила свій образ капелюшком з вушками - справжній зухвалий костюм.

«New look for summer concerts 😍 Style by @yana_chaplygina @oblepikha_shop», - н:аписала Марув під новим постом, розповівши про новому образі, який покаже на концерті наживо.

Нагадаємо, напівроздягнена MARUV показала всі свої вміння на одному відео

А ще Politeka писала, що MARUV в оксамитовому корсеті показала топ кращих поз для фотосесії

Також Politeka повідомляла, гаряча MARUV потрусила принадами на камеру без білизни