Знаменита українська співачка Настя Каменських показала струнку фігуру в тісних міні-шортах

Як відомо, струнка Настя Каменських любить балувати фанатів жаркими кадрами зі своєю ідеальною фігурою. При цьому рецепт схуднення від Насті Каменських простий — режим дня, білкове харчування з акцентом на рибу і овочі і незмінні заняття спортом.

цього разу зірка приміряла асиметричний неоново-зелений топ з одним рукавом і з блискавкою по діагоналі, спеціально до того Настя підібрала джинсові міні-шорти. Співачка також зробила незвичайний манікюр: нігті на одній руці нафарбовані білим лаком, а на іншого – чорним. Макіяж співачки виконаний в теплих відтінках.

«Бажаю всім яскравою п'ятниці 💚⠀Яке фото більше подобається? 📷 1 або 2?», - написала Настя, тут же отримавши відгук користувачів.

Ось що відповіли фанати:

«2😍❤», «Обидві😍❤️», «Loveee💚💚💚💚», «Ну яка крута дама!», «І 1 і 2😍», «Обидві👍😂💥💥💣», «Обидва😍 Яка красуня💖🔥», «2 звичайно)», «яскравіше ніж ти, вона вже точго не буде😻🔥».

Варто відзначити, що під час свого схуднення зірка розповідала, як вживала тільки рис, рибу та бульйони. Цукор і сіль були категорично заборонені. Потім Настя доповнила раціон біодобавками, почала їсти більше овочів і урізноманітнила меню. Також вона вважала калорії і місяць тому провела марафон, в якому розповіла про своє схудненні і харчуванні.

Раніше ми повідомляли, що знаменита співачка почала все більше приділяти часу для створення контенту в своєму профілі для програми "Тік-Ток". У молодіжному додатку зірка записує оригінальні відео, хвалиться цікавими змінами іміджу і навіть влаштувала цілий марафон танців під власну пісню.

На невеликому ролику артистка показала, як любить своїх шанувальників і захопила чином в чорних лосинах і простенької майці з написом на грудях. При цьому своє волосся зірка виклала в м'які хвилі.

«Цим відео хочу знову зізнатися вам у коханні! Спасибі всім тим, хто любить, підтримує, дивиться, читає і слухає! Ви найкращі!😘», - написала Анастасія.

Ось що написали шанувальники:

«Красуня ❤️❤️❤️❤️», «I love u toooooo💕», «Сама-сама шикарна пані🔥🔥🔥🤩🤩🤩🤗», «Wow this is so cute 😆 we love you too!!! 💘 xoxo», «😍❤️Твої пісні весь день ставлю Слухаю найкраща 😍❤️🔥», «Яка ж чудесна, Потапу пощастило👍👍👍👍👍», Така крута дівчинка❤️❤️❤️🤩🤩😍».

Нагадаємо, Каменських і Потап вразили кадрами з закулісся "Голоси", цього не покажуть по ТБ.

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