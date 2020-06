Українська співачка MARUV показала свій новий образ, у якому гуляла на пляжі

Не так давно співачка показала, як вирушила на відпочинок в Одесу і встигла погратися з друзями на море в літньому образі. При цьому сама Ганна поділилася відразу кількома теплими кадрами в своєму Instagram-профілі, повідомляє Politeka.

на нових фото Ганна постала в слитном купальнику з розрізами. При цьому на одному з фото співачка наверх наділу сексапільне сітчасте сукню, на іншому - шовковий костюм (бежеві шорти і кофта). А доповнила такий зухвалий образ капелюх.

Зазначимо, днем раніше на фото було видно, як вона набрала зайву вагу, і її талія стала менш помітною. При цьому, незважаючи на спроби приховати зайве, під час ролика це все ж вдалося помітити – позуючи в одному купальнику Ганна показала, що її фігура виглядає не так, як раніше.

«Красуня🔥🌺», «Топ 💪🏼😎🔥», «Центр заворожує», «Яка струнка 😍😌🌹», «Просто залежати😂», «Вааах,шикарна✨😻🔥💕», «Красуня🔥», «👍оце діло👍👍👍», «Too many clothes for summertime», «Ваауу,просто шик!🔥❤️», «Фігура 😍😍😍», «Красуня! 🔥», - написали користувачі.

Також артистка показала, як позувала в незвичайному малиновому костюмі для дорослих з безліччю ремінців, різних смужок тканини, що підкреслюють фігуру, і металевими кільцями по боках.

На знімках MARUV позує на старому балконі, вимощеному плиткою. Співачка одягла червоний облягаючий комбінезон, прикрашений «збруєю». Вона доповнила свій образ капелюшком з вушками - справжній зухвалий костюм.

«New look for summer concerts 😍 Style by @yana_chaplygina @oblepikha_shop», - н:аписала Марув під новим постом, розповівши про новому образі, який покаже на концерті наживо.

