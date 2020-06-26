Джамала поделилась совместными фотографиями с Кончитой Вурст и другими звездами «Евровидения»

Популярная украинская певица, одержавшая победу на главном песенном конкурсе Европы в 2016 году, рассказала в своем Инстаграм о съемках в фильме, посвященном «Евровидению». Об этом сообщает Politeka.net.

Так, Джамала рассказала, что в июле прошлого года ей предложили сняться в фильме о Евровидении от Netflix. По словам певицы, на съемках ее впечатлило все, начиная от актеров и режиссера, заканчивая декорациями.

«Сниматься в этом фильме было огромным удовольствием...Когда я впервые зашла в старинный замок, где снимали мою сцену, мне показалось, что я попала в сказку!..Запомнилась и встреча с самыми яркими участниками Евровидения разных лет… Когда мы все собрались, это было похоже на встречу выпускников. Очутиться в такой компании было очень круто и душевно!», - написала Джамала.

В качестве доказательства, она поделилась фотографиями с площадки, на которых она позирует с разными участниками съемочного процесса. На одном из снимков украинская звезда стоит в компании бывших участников конкурса, среди которых оказался и яркий певец Том Нойвирт, победивший на конкурсе под псевдонимом Кончита Вурст.

На фото он позирует в смелом блестящем костюме из короткого топа и длинной юбки. Сама Джамала при этом также позирует в черном топе с глубоким декольте, штанах и красном пиджаке. Певица явно не стесняется демонстрировать свой идеальный пресс.

Поклонники Джамалы активно комментируют снимки.

«Супер, пусть эти свершения будут только началом покорения новых вершин!», «Wooooow!!!! Джа!! Гордимся тобой», «Вот это уровень Вау!», «Наша яркая звездочка! Вау! Нереально круто! Обязательно посмотрю», «Ваууу....какая компашка Джа», - пишут люди.

Напомним, рыдающая Джамала после рождения сына обратилась к украинцам: "Если вам не нравятся...".

Как сообщала Politeka, счастливая Джамала стала мамой во второй раз: "Родился самый...".

Также Politeka писала, что победительница "Евровидения" Кончита Вурст радикально изменила внешность, кадры произвели фурор.