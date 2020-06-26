Звезда не стесняется показывать, чем наградила ее природа

Популярная модель Анастасия Квитко, которая прославилась как русская Ким Кардашьян, едва не выронила грудь

Звезда, наверно, никогда не устанет показывать свои пышные формы, сообщает Politeka.net. В этот раз российская знаменитость опубликовала горячее фото в маленьком топе.

Раскованная Квитко позировала возле бассейна с голубой водой. Вид модели был соблазнительным. Звезда нарядила в белое мини-платье, которе обтянуло большую грудь.

Из глубокого декольте наряда едва не выставлялось самое интимное. Для пущей откровенности Анастасия спустила две тонкие лямки наряда с плеч. К слову, белоснежное платье такое красивое, что могло бы играть роль свадебного.

Квитко сжала грудь между руками, и та потерлась друг с дружкой, как две большие дыньки. Маленькое платье также выделило талию модели и ее пышные бедра.

Завершили образ Анастасии различные аксессуары. Модель распустила волосы и выглядела очень невинно, хотя и при этом очень сексапильно.

Фото не получило много лайков, ведь было обнародовано в сториз. Возможно, пользователи сети засыпали модель комплиментами в личной переписке.

Напомним, Анастасия Квитко предстала в кружевном топе с глубоким декольте, из которого выглядывала грудь. Пышные прелести "разложились" под тесным нарядом и, казалось, одно неловкое движение и прелести разорвут его.

Топик натянулся на тонких лямках - они были единственными, держащими грудь под тканью.

Ранее сообщалось, что Анастасия Квитко предстала в белье розоватого оттенка, которое едва удерживало большие формы.

Маленький лифчик с тоненькими лямками, украшающими грудь, натянулся на прелестях, казавшихся настоящими арбузиками.

Напомним, что русская Кардашьян еле вместила пышный бюст в неприлично глубоком декольте

Как сообщала Politeka, русская Кардашьян Квитко надела купальник с разрезом в месте Х, откровенные фото взбудоражили сеть.