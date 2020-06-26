Популярная модель Анастасия Квитко, которая прославилась как русская Ким Кардашьян, едва не выронила грудь 

Звезда, наверно, никогда не устанет показывать свои пышные формы, сообщает Politeka.net. В этот раз российская знаменитость опубликовала горячее фото в маленьком топе. 

Раскованная Квитко позировала возле бассейна с голубой водой. Вид модели был соблазнительным. Звезда нарядила в белое мини-платье, которе обтянуло большую грудь. 

Из глубокого декольте наряда едва не выставлялось самое интимное. Для пущей откровенности Анастасия спустила две тонкие лямки наряда с плеч. К слову, белоснежное платье такое красивое, что могло бы играть роль свадебного.

Квитко сжала грудь между руками, и та потерлась друг с дружкой, как две большие дыньки. Маленькое платье также выделило талию модели и ее пышные бедра. 

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Завершили образ Анастасии различные аксессуары. Модель распустила волосы и выглядела очень невинно, хотя и при этом очень сексапильно. 

Фото не получило много лайков, ведь было обнародовано в сториз. Возможно, пользователи сети засыпали модель комплиментами в личной переписке. 

Напомним, Анастасия Квитко предстала в кружевном топе с глубоким декольте, из которого выглядывала грудь. Пышные прелести "разложились" под тесным нарядом и, казалось, одно неловкое движение и прелести разорвут его. 

Топик натянулся на тонких лямках - они были единственными, держащими грудь под тканью. 

Ранее сообщалось, что Анастасия Квитко предстала в белье розоватого оттенка, которое едва удерживало большие формы.

Маленький лифчик с тоненькими лямками, украшающими грудь, натянулся на прелестях, казавшихся настоящими арбузиками. 

Напомним, что русская Кардашьян еле вместила пышный бюст в неприлично глубоком декольте

Как сообщала Politeka, русская Кардашьян Квитко надела купальник с разрезом в месте Х, откровенные фото взбудоражили сеть.