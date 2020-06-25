Семьи погибших от китайского вируса медиков получат единоразовые выплаты
Об этом информирует пресс-служба Фонда социального страхования Украины, передает Politeka.net.
Сообщается, что близкие погибших от коварного вируса медиков могут рассчитывать на единоразовое пособие в размере 1,5 млн гривен.
Чтобы получить такую выплату, людям необходимо подать в рабочий орган Фонда соцстрахования соответствующее заявление по месту жительства.
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В пресс-службе также подчеркнули, что выплаты предназначены тем работникам, кто получил инвалидность вследствие заражения вирусом.
"В случае смерти медицинского работника вследствие выполнения профессиональных обязанностей, в соответствии с решением правительства, за средства государственного бюджета ФССУ осуществит выплату единовременного пособия в 750-кратном размере прожиточного минимума для трудоспособных лиц, установленного на 1 января календарного года, которое составляет 1,576 млн гривен. Указанные средства будут пропорционально распределены между членами семьи, родителями и иждивенцами", – информирует пресс-служба Фонда соцстрахования.
В зависимости от установленной группы инвалидности размеры выплат медработникам составляют:
- 630,6 тыс. грн (третья группа инвалидности);
- 735,7 тыс. грн (вторая группа);
- 840,8 тыс. грн (первая группа).
"Выплата единовременного пособия осуществляется Фондом социального страхования Украины за средства государственного бюджета в течение месяца с момента принятия заявления", – резюмировали в пресс-службе Фонда соцстрахования.
Ранее стало известно, на какие доплаты могут рассчитывать украинские медики в условиях борьбы с эпидемией. Эту информацию сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.
Он отметил, что в 2020 году будут увеличены расходы на медицину на 8 млрд. А доплаты к зарплатам медикам планируют продлить до конца года.
В частности, правительство постановило доплаты к зарплате медицинским и другим работникам (за исключением первички):
- врачам в размере 70% к должностному окладу;
- специалистам с базовым высшим и неполным высшим медобразованием всех специальностей на 50% минимальной зарплаты;
- младшим сестрам в размере 25% минимальной зарплаты.
Доплату медицинским и другим работникам, вовлеченным в борьбу с распространением вирусной болезни, планируют осуществлять с 1 сентября по 31 декабря.
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