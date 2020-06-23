Скандальная российская балерина Анастасия Волочкова додумалась устроить неуместную фотосессию прямо в банке

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram звезды.

«Как приятно, когда в любимом отделении банка встречают с цветами и гостеприимством😊🌺 Именно представители этого офиса спасли мои деньги спустя 17 лет, задержанные Большим театром.😊 Я так дорожу вниманием!» - говорится в сообщении.

Уточним, что на снимке Волочкова, которая покраснела по неизвестным причинам, устроила фотосессию с одним из сотрудников отделения. Однако пользователи сети не смогли ей что-либо сказать, поскольку звезда закрыла возможность комментировать свои фотографии из-за чрезмерного хейта.

До этого сообщалось, что известная балерина Анастасия Волочкова показала, как веселится в балетном зале, но засветила лишнее

Звезда каждый день старается публиковать в Инстаграм самые разные кадры и этот раз не стал исключением - балерина блеснула своим супер-коротким костюмом с принтом тигра во время начала своей тренировки.

Как известно, Анастасия часто подвергается серьезной критике со стороны пользователей сети, так как ее выходки едва ли можно назвать скромными и приличными. При этом ее не смущают и ее весьма экстравагантные наряды. В этот раз на тренировку балерина пришла в домашнем костюме, который уже не раз высмеивали в Инстаграм пользователи.

Скрыв комментарии под постом, балерина показала, как задирает ноги до потолка, чтобы просто-напросто снять обувь на высоких каблуках и удивить своей растяжкой. Не секрет, что Анастасия очень гордиться тем, что якобы в отменной форме и всегда может показать излюбленный шпагат. Часто комментаторы под такими постами едко просят "убрать детей от экрана", намекая на неуместность подобных роликов.

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