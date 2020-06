View this post on Instagram

Как приятно, когда в любимом отделении банка ВТБ встречают с цветами и гостеприимством😊🌺 Именно представители этого офиса спасли мои деньги спустя 17 лет, задержанные Большим театром.😊 Я так дорожу вниманием!🙏 #анастасияволочкова #волочкова #балет #россия #я #любовь #радость #цветы #счастье #мы #солнце #лето #спорт #enjoy #театр #выходные #love #дом #втб