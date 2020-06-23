Скандальна російська балерина Анастасія Волочкова додумалася влаштувати недоречну фотосесію прямо в банку

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram зірки.

«Як приємно, коли в улюбленому відділенні банку зустрічають з квітами й гостинністю😊🌺 Саме представники цього офісу врятували мої гроші через 17 років, затримані Великим театром.😊 Я так дорожу увагою!» - говориться в повідомленні.

Уточнимо, що на знімку Волочкова, яка почервоніла з невідомих причин, влаштувала фотосесію з одним зі співробітників відділення. Однак користувачі мережі не змогли їй що-небудь сказати, оскільки зірка закрила можливість коментувати свої фотографії з-за надмірного хейту.

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Как приятно, когда в любимом отделении банка ВТБ встречают с цветами и гостеприимством😊🌺 Именно представители этого офиса спасли мои деньги спустя 17 лет, задержанные Большим театром.😊 Я так дорожу вниманием!🙏 #анастасияволочкова #волочкова #балет #россия #я #любовь #радость #цветы #счастье #мы #солнце #лето #спорт #enjoy #театр #выходные #love #дом #втб

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До цього повідомлялося, що відома балерина Анастасія Волочкова показала, як веселиться в балетному залі, але засвітила зайве

Зірка щодня намагається публікувати в Instagram різні кадри й цей раз не став винятком - балерина блиснула своїм суперкоротким костюмом з принтом тигра під час початку тренування. 

Як відомо, Анастасія часто піддається серйозній критиці з боку користувачів мережі, бо її витівки навряд чи можна назвати скромними і пристойними. При цьому її не бентежать і її вельми екстравагантні вбрання. Цього разу на тренування балерина прийшла в домашньому костюмі, який вже не раз висміювали в Instagram користувачі. 

Приховавши коментарі під постом, балерина показала, як задирає ноги до стелі, щоб просто-таки зняти взуття на високих підборах і здивувати своєю розтяжкою. Не секрет, що Анастасія дуже пишатися тим, що нібито у відмінній формі і завжди може показати улюблений шпагат.  Часто коментатори під такими постами їдко просять "забрати дітей від екрану", натякаючи на недоречність подібних роликів. 

Нагадаємо, скандальна Волочкова зробила свій фірмовий шпагат в компанії чоловіків

Також Politeka повідомляла, Волочкова блиснула исхудавшими ногами у вовняних чоботях