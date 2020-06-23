"Это моя жизнь"

Известная украинская легкоатлетка Марина Бех-Романчук похвасталась спортивной формой и впечатляющей фигурой на новых кадрах со своей тренировки

24-летняя спортсменка опубликовала новое видео в своем Инстаграм, передает Politeka.net. В ролике можно увидеть, как проходит тренировка Бех-Романчук на спортивном стадионе (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу вниз).

Так, девушка демонстрирует впечатляющую форму и отличную выносливость, перепрыгивая через препятствия. Для тренировки она выбрала соответствующую одежду: серые спортивные штаны в обтяжку и короткий белый спортивный топ. Такой наряд позволил ей продемонстрировать, в какой идеальной форме находится ее тело.

«Я люблю прыгать. Это моя жизнь», - призналась спортсменка.

Поклонники тут же засыпали легкоатлетку комплиментами.

«Отлично, вдохновение, мотивация, красота», «Веселая жизнь!», «Вау, чистая сила», «Попрыгунчик», - пишут люди в комментариях.

Ранее мы писали, что спортсменка опубликовала свежее фото в своем микроблоге в Инстаграм, на котором предстала полуголой. Бех-Романчук всунула в камеру крупным планом упругий бюст, облаченный в бордовый купальник. Нежная золотая цепочка дополнила соблазнительный образ.

Ненакрашенная, со слега влажными волосами, загорелая легкоатлетка призывно взглянула, задрав подбородок. В кадр попали ее "кубики", которым позавидуют многие.

"Наконец выходные", - порадовалась звезда.

Пользователи успели, менее чем за час, поставить 5 000 лайков, не скупясь на комплименты в комментариях.

Напомним, горячая Бех-Романчук показала в спортивных трусиках идеальные изгибы: "Держите себя в форме".

Как сообщала Politeka, Бех-Романчук устроила жару в коротеньких шортах посреди поля: "Вот это цветочки".

Также Politeka писала, что влажная Бех-Романчук выставила прелести в крохотном купальнике: "Просто загляденье".