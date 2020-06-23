"Це моє життя"

Відома українська легкоатлетка Марина Бех-Романчук похвалилася спортивною формою і вражаючою фігурою на нових кадрах зі свого тренування

24-річна спортсменка опублікувала нове відео в своєму Instagram, передає Politeka.net. В ролику можна побачити, як проходить тренування Бех-Романчук на спортивному стадіоні (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку вниз).

Так, дівчина демонструє вражаючу форму і відмінну витривалість, перестрибуючи через перешкоди. Для тренування вона обрала відповідний одяг: сірі спортивні штани в обтяжку і короткий білий спортивний топ. Такий наряд дозволив їй продемонструвати, в якій ідеальній формі знаходиться її тіло.

«Я люблю стрибати. Це моє життя», - зізналася спортсменка.

Шанувальники тут же засипали легкоатлетку компліментами.

«Відмінно, натхнення, мотивація, краса», «Веселе життя!», «Вау, чиста сила», «Стрибунець», - пишуть люди в коментарях.

Раніше ми писали, що спортсменка опублікувала свіже фото в своєму мікроблозі в Instagram, на якому постала напівголою. Бех-Романчук засунула в камеру крупним планом пружний бюст, одягнений у бордовий купальник. Ніжна золотий ланцюжок доповнила спокусливий образ.

Ненафарбована, зі злегка вологим волоссям, засмагла легкоатлетка жалібно глянула, задерши підборіддя. У кадр потрапили її "кубики", яким позаздрять багато.

"Нарешті вихідні", - пораділа зірка.

Користувачі встигли, менш ніж за годину, поставити 5 000 лайків, не скуплячись на компліменти в коментарях.

Нагадаємо, гаряча Бех-Романчук показала в спортивних трусиках ідеальні вигини: "Тримайте себе у формі".

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