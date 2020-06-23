Знаменитая украинская певица Настя Каменских показала, как тренируется дома в стильном костюме

Настя является активной любительницей спорта и после похудения девушка продолжает активно им заниматься, даже несмотря на всю занятость на работе и написание музыкальных композиций. Сегодня девушка показала, как занимается дома в серо-черном костюме и отметила топ лучших упражнений, которые она делает каждый день.

Так, в этот раз Настя показала, как устроила специальную тренировку и даже объяснила, как заниматься с максимальной пользой:

«Долгожданные онлайн-тренировки теперь будут доступны на моем YouTube канале! Первая уже ждет вас там! ☑️ И постепенно я буду выкладывать остальные!

40 минут лучших упражнений на руки, ноги, пресс и попу! 🔥Для всех, кто хочет быть здоровым и подтянутым и мотивированным на спорт! тренируйтесь вместе со мной», - написала Настя.

Поклонники тут же отреагировали:

«Какая ты умничка. Столько энергии и позитива. Заряжаешь на весь день ❤️❤️❤️❤️», «Ураа🤗 супер новина❤️», «Я только вчера сделала эту же тренировку )) 🔥», «Отличные результаты сделала из себя конфетку👏👏👏 что вас сподвигло к похуданию?», «😊😊я тренирую детей по футболу стараюсь сильно чтоб у нас в стране были техничные игроки», «супер новость!!!!!спасибо большое!», «Ура я перваяяя❤️❤️❤️❤️», «👍😘 круто, спасибо, очень ждала!!!!».

Стоит отметить, чтоосле похудения Настя начала менять свой стиль и теперь фактически каждый день показывает, как выглядит ее постройневшая фигура. При этом Настя любит демонстрировать самые разные образы, нередко удивляя фанатов необычным дизайном своей одежды. Этот раз не стал исключением.

Недавно Настя показала два ярких кадра, сделанных дома. На них Настя демонстрировала фигуру в широких джинсах с высокой талией. Теперь она запечатлела себя в эффектных микрошортах, которые имели расклешенный фасон. Их она сочетала с белой принтованной футболкой.

«Настроение : дикая кошка 🐆 Какая фотка больше нравится? 1 или 2? 📷», - написала Настя.

Напомним, Каменских и Потап поразили кадрами из закулисья "Голоса", этого не покажут по ТВ.

Как сообщала Politeka, Потап раскорячился в странной позе, Каменских все засняла.

Также Politeka писала, что развратная Каменских устроила ролевые игры с Потапом, видео попало в сеть